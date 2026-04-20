ВИДЕО. Форвард из Серии А избил фаната на парковке

​Нигерийский нападающий итальянской «Вероны» Гифт Орбан подрался с болельщиком на парковке.

Стычка началась после того, как фанат ударил по автомобилю 23-летнего футболиста. После этого игрок вышел из машины, и между ними завязалась драка.

В сезоне 2025/26 Гифт Орбан на правах аренды провел 29 матчей за «Верону», отличившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт принадлежит немецкому «Хоффенхайму».

