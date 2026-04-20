Экс-вратарь Реала: «Несправедливый подход. Это неуважение к Лунину»

Бывший вратарь сборной Испании Педро Контрерас поделился мыслями относительно того, смог ли бы мадридский «Реал» пройти мюнхенскую «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов, если бы ворота «сливочных» защищал не украинец Андрей Лунин, а бельгиец Тибо Куртуа, который пропустил те матчи из-за травмы.

«Куртуа годами делал экстраординарность нормой, он номер один в мире, и сам этот факт не означает, что на этот раз следует обвинять Лунина. Он хорошо играл, когда был на поле, и его работу следует уважать.

Предположение, что «Реал» прошел бы дальше с бельгийцем в стартовом составе, можно даже считать неуважением к его товарищу по команде. Это несправедливый подход, потому что он не несет ответственности за то, что «Реал» не прошел дальше в Лиге чемпионов», – цитирует бывшего вратаря AS.

Контрерас сыграл один матч в составе сборной Испании. Он был участником чемпионата мира в 2002 году. В составе «Реала» Педро сыграл семь матчей. В мадридском клубе он провел четыре сезона.

