Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь Реала: «Несправедливый подход. Это неуважение к Лунину»
Лига чемпионов
20 апреля 2026, 21:53
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь сборной Испании Педро Контрерас поделился мыслями относительно того, смог ли бы мадридский «Реал» пройти мюнхенскую «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов, если бы ворота «сливочных» защищал не украинец Андрей Лунин, а бельгиец Тибо Куртуа, который пропустил те матчи из-за травмы.

«Куртуа годами делал экстраординарность нормой, он номер один в мире, и сам этот факт не означает, что на этот раз следует обвинять Лунина. Он хорошо играл, когда был на поле, и его работу следует уважать.

Предположение, что «Реал» прошел бы дальше с бельгийцем в стартовом составе, можно даже считать неуважением к его товарищу по команде. Это несправедливый подход, потому что он не несет ответственности за то, что «Реал» не прошел дальше в Лиге чемпионов», – цитирует бывшего вратаря AS.

Контрерас сыграл один матч в составе сборной Испании. Он был участником чемпионата мира в 2002 году. В составе «Реала» Педро сыграл семь матчей. В мадридском клубе он провел четыре сезона.

Ранее испанский журналист Хулио Мальдонадо объяснил, в чем проблема Лунина.

По теме:
Реал обыграл Брюгге по пенальти. Украинец взял трофей Юношеской лиги УЕФА
Альваро АРБЕЛОА: «Говорили, что он не способен играть в важных матчах»
Финал ЮЛУ. Стало известно, выйдет ли в основе украинский голкипер Реала
Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Андрей Лунин Тибо Куртуа
Антон Романенко Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Футбол | 20 апреля 2026, 00:04 22
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал

«Львы» победили 2:1

Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20 апреля 2026, 07:00 4
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду

Однако тренер взял небольшую паузу

Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20.04.2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити
Футбол | 20.04.2026, 21:38
Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити
Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 20.04.2026, 20:39
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Неужели кто то адекватный в Испании есть
Ответить
+1
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 2
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 3
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем