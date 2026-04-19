«Такая реальность». Испанский журналист объяснил, в чем проблема Лунина
Испанский журналист Хулио Мальдонадо дал оценку игре украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (3:4).
«Очевидно, что первый гол – Лунина. Куртуа тоже может ошибаться, но тот гол – это очень серьезная ошибка. Это была хорошая подача с углового и ошибка, которую можно разделить между Луниным и Александер-Арнольдом.
Но в других эпизодах украинец сыграл действительно неплохо. Мне кажется, что Лунин очень хороший вратарь, но Куртуа в этом случае не хватало. Такова реальность», – сказал Мальдонадо в эфире своего YouTube-канала Mundo Maldini, на который подписано 1,22 млн пользователей.
Сообщалось, что известный немецкий тренер Юрген Клопп готов возглавить «Реал», однако он поставил условие относительно Лунина.
