  4. Ламин Ямаль – лучший молодой спортсмен планеты
Испания
20 апреля 2026, 21:55
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В Мадриде прошла ежегодная церемония Laureus Sport Awards. Лучшим молодым спортсменом планеты был признан атакующий игрок «Барселоны» Ламин Ямаль. 18-летний исполнитель второй год подряд признан прорывом года, наградой, которая часто пересекается с призом для молодых талантов.

В 2024 году его брал Джуд Беллингем, а до этого теннисисты Карлос Алькарас, Эмма Радукану и Наоми Осака, а также игрок в американский футбол Патрик Махомес, велогонщик Эган Берналь и гольфист Серхио Гарсия.

В текущем сезоне Ямаль забил 23 гола и оформил 18 ассистов в 44 матчах за «Барселону».

По теме:
АЛЬКАРАС: «Решение будет принято на основании результатов обследования»
ВИДЕО. Украинский форвард забил в результативной игре чемпионата Испании
Альваро АРБЕЛОА: «Говорили, что он не способен играть в важных матчах»
Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Джуд Беллингем Карлос Алькарас (теннисист) Эмма Радукану Наоми Осака
Руслан Полищук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лиам Росеньор уверен в 100% поддержки со стороны боссов Челси
Футбол | 20 апреля 2026, 20:31 0
Лиам Росеньор уверен в 100% поддержки со стороны боссов Челси
Лиам Росеньор уверен в 100% поддержки со стороны боссов Челси

Главный тренер «Челси» не сомневается в том, что останется работать в Лондоне

Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 20 апреля 2026, 03:01 3
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение

Игрок может быть готов сменить команду

ФОТО. Ярость Ротаня. Первую желтую в матче Шахтер – Полесье получил тренер
Футбол | 20.04.2026, 18:59
ФОТО. Ярость Ротаня. Первую желтую в матче Шахтер – Полесье получил тренер
ФОТО. Ярость Ротаня. Первую желтую в матче Шахтер – Полесье получил тренер
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Футбол | 20.04.2026, 10:14
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20.04.2026, 08:29
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Популярные новости
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 6
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 8
Футбол
