Ламин Ямаль – лучший молодой спортсмен планеты
18-летний Ямаль выиграл престижную награду
В Мадриде прошла ежегодная церемония Laureus Sport Awards. Лучшим молодым спортсменом планеты был признан атакующий игрок «Барселоны» Ламин Ямаль. 18-летний исполнитель второй год подряд признан прорывом года, наградой, которая часто пересекается с призом для молодых талантов.
В 2024 году его брал Джуд Беллингем, а до этого теннисисты Карлос Алькарас, Эмма Радукану и Наоми Осака, а также игрок в американский футбол Патрик Махомес, велогонщик Эган Берналь и гольфист Серхио Гарсия.
В текущем сезоне Ямаль забил 23 гола и оформил 18 ассистов в 44 матчах за «Барселону».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Челси» не сомневается в том, что останется работать в Лондоне
Игрок может быть готов сменить команду