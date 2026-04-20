Ламин Ямаль – лучший молодой спортсмен планеты

В Мадриде прошла ежегодная церемония Laureus Sport Awards. Лучшим молодым спортсменом планеты был признан атакующий игрок «Барселоны» Ламин Ямаль. 18-летний исполнитель второй год подряд признан прорывом года, наградой, которая часто пересекается с призом для молодых талантов.

В 2024 году его брал Джуд Беллингем, а до этого теннисисты Карлос Алькарас, Эмма Радукану и Наоми Осака, а также игрок в американский футбол Патрик Махомес, велогонщик Эган Берналь и гольфист Серхио Гарсия.

В текущем сезоне Ямаль забил 23 гола и оформил 18 ассистов в 44 матчах за «Барселону».