НЕЙМАР: «Он особенный, один из игроков, за которых я всегда буду болеть»

Бразилец высказался о Ламине Ямале

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар высказался о звезде «Барселоны» Ламине Ямале:

«Я искренне верю, что он – один из величайших юных талантов в истории футбола. Был Месси, был я… но то, что этот парень показывает в 18 лет, просто невероятно.

Мне было за него очень жаль, когда его команда вылетела из Лиги чемпионов. Он отдал все силы, даже положил начало камбэку. Но это футбол, здесь может случиться что угодно.

Его время придет. Надеюсь, он выиграет в следующем году… а почему бы и не «Золотой мяч»?

Он особенный. Один из тех игроков, за которых я всегда буду болеть».

Ранее Неймар высказался о Бергкампе.

