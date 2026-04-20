20 апреля 2026, 21:30 | Обновлено 20 апреля 2026, 21:36
АЛЬКАРАС: «Решение будет принято на основании результатов обследования»

Карлос пока не гарантирует свое присутствие на Ролан Гаррос в этом году

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас пока не уверен, что сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) в этом году.

Карлос снялся с пятисотника в Барселоне после первого круга, а также с Мастерса в Мадриде из-за травмы правого запястья.

Алькарас прибыл на церемонию награждения Laureus World Sports Awards, которая проходит в Мадриде. Карлос представлен в номинации «Спортсмен года».

На вопрос от журналистов по поводу участия в Мейджоре, Алькарас ответил:

«Нам придется подождать, чтобы знать наверняка. Следующий этап обследования будет решающим, мы стараемся сделать все возможное, чтобы все прошло хорошо. Через несколько дней у меня будут новые обследования и уже после них станет более понятно, насколько серьезна травма и какие шаги нужно предпринимать. Я стараюсь быть максимально терпеливым, стараюсь сохранять позитивный настрой, хотя эти дни тянутся довольно долго.

Я не могу назвать конкретный временной промежуток своего возвращения, но могу гарантировать, что я сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее».

Алина Грушко
