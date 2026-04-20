АЛЬКАРАС: «Решение будет принято на основании результатов обследования»

Второй номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас пока не уверен, что сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) в этом году.

Карлос снялся с пятисотника в Барселоне после первого круга, а также с Мастерса в Мадриде из-за травмы правого запястья.

Алькарас прибыл на церемонию награждения Laureus World Sports Awards, которая проходит в Мадриде. Карлос представлен в номинации «Спортсмен года».

На вопрос от журналистов по поводу участия в Мейджоре, Алькарас ответил:

«Нам придется подождать, чтобы знать наверняка. Следующий этап обследования будет решающим, мы стараемся сделать все возможное, чтобы все прошло хорошо. Через несколько дней у меня будут новые обследования и уже после них станет более понятно, насколько серьезна травма и какие шаги нужно предпринимать. Я стараюсь быть максимально терпеливым, стараюсь сохранять позитивный настрой, хотя эти дни тянутся довольно долго.

Я не могу назвать конкретный временной промежуток своего возвращения, но могу гарантировать, что я сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее».

Alcaraz about his wrist:



🎤: Is RG in danger?



🗣️: " We'll have to wait and see. The next test will be crucial, so we're doing everything we can to make sure it goes well. After the test, we'll see how the injury is and what steps to take next." pic.twitter.com/Eq8MBVCEoE — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) April 20, 2026