Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз собрался менять команду в конце сезона. Контракт столба обороны «горожан» истекает через два месяца, и футболист не будет его продлевать.

Так завершится 10-летняя история сотрудничества Стоунза с «Сити». В 2016 году «горожане» заплатили «Эвертону» 56 млн евро за игрока, на пике его стоимость оценивалась в 60 миллионов, а сейчас составляет четверть от максимальной суммы.

Из-за серьезной травмы Стоунз провел только 15 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Ранее об уходе из клуба заявил еще один знаковый футболист, Бернарду Силва.