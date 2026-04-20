Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити
Англия
20 апреля 2026, 21:38
819
0

Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити

Джон Стоунз продолжит карьеру в другом месте

20 апреля 2026, 21:38 |
819
0
Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз собрался менять команду в конце сезона. Контракт столба обороны «горожан» истекает через два месяца, и футболист не будет его продлевать.

Так завершится 10-летняя история сотрудничества Стоунза с «Сити». В 2016 году «горожане» заплатили «Эвертону» 56 млн евро за игрока, на пике его стоимость оценивалась в 60 миллионов, а сейчас составляет четверть от максимальной суммы.

Из-за серьезной травмы Стоунз провел только 15 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Ранее об уходе из клуба заявил еще один знаковый футболист, Бернарду Силва.

Манчестер Сити Джон Стоунз Бернарду Силва Эвертон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем