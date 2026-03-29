Вернулся с проблемой: Манчестер Сити потерял защитника из-за сборной

Английский гранд «Манчестер Сити» понес потери в оборонительной линии во время международной паузы. «Горожане» на неопределенный срок остались без Джона Стоунза.

По информации издания, 31-летний центральный защитник досрочно покинул сборную Англии из-за повреждения.

Джон почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время тренировки, что стало причиной его отсутствия в товарищеском матче против Уругвая (1:1).

Травма защитника может негативно повлиять на его шансы поехать на предстоящий чемпионат мира, однако главный тренер сборной Англии Томас Тухель похвалил его игровые качества на фоне небольшого количества игрового времени на клубном уровне.

«Поедет ли он на ЧМ? Я пока не знаю, но если ты едешь на чемпионат мира, ты должен быть в форме. Поэтому, когда он прибыл в расположение сборной, он был в форме. У него не было много игрового времени, но у него высокий уровень понимания игры.

Поэтому исключение из правила означает, что он не так часто выходит в стартовом составе. Я это понимаю, ведь я большой его поклонник и знаю, что он даёт команде с точки зрения личности, отношения и качественного понимания игры», – сказал Томас.

В этом сезоне Джон отыграл 15 матчей на клубном уровне. Большинство поединков защитник пропустил из-за проблем с бедром.