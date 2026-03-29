Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернулся с проблемой: Манчестер Сити потерял защитника из-за сборной
Чемпионат мира
29 марта 2026, 13:27 | Обновлено 29 марта 2026, 13:32
226
0

Вернулся с проблемой: Манчестер Сити потерял защитника из-за сборной

Джон Стоунз травмировался на одной из тренировок национальной команды

29 марта 2026, 13:27 | Обновлено 29 марта 2026, 13:32
226
0
Вернулся с проблемой: Манчестер Сити потерял защитника из-за сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Английский гранд «Манчестер Сити» понес потери в оборонительной линии во время международной паузы. «Горожане» на неопределенный срок остались без Джона Стоунза.

По информации издания, 31-летний центральный защитник досрочно покинул сборную Англии из-за повреждения.

Джон почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время тренировки, что стало причиной его отсутствия в товарищеском матче против Уругвая (1:1).

Травма защитника может негативно повлиять на его шансы поехать на предстоящий чемпионат мира, однако главный тренер сборной Англии Томас Тухель похвалил его игровые качества на фоне небольшого количества игрового времени на клубном уровне.

«Поедет ли он на ЧМ? Я пока не знаю, но если ты едешь на чемпионат мира, ты должен быть в форме. Поэтому, когда он прибыл в расположение сборной, он был в форме. У него не было много игрового времени, но у него высокий уровень понимания игры.

Поэтому исключение из правила означает, что он не так часто выходит в стартовом составе. Я это понимаю, ведь я большой его поклонник и знаю, что он даёт команде с точки зрения личности, отношения и качественного понимания игры», – сказал Томас.

В этом сезоне Джон отыграл 15 матчей на клубном уровне. Большинство поединков защитник пропустил из-за проблем с бедром.

По теме:
Игрока сборной Англии освистали свои болельщики на матче. Что произошло?
МБАППЕ: «Сама мысль об этом кажется совершенно нереальной»
Неймар принял небывалое решение по игре в футбол. Все ради ЧМ-2026
Джон Стоунз Манчестер Сити сборная Англии по футболу тренировка травма ЧМ-2026 по футболу Пеп Гвардиола Томас Тухель
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28 марта 2026, 23:22 2
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами

Коко Гауфф в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко

Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29 марта 2026, 08:23 10
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением

Президент УАФ поздравил команду с выходом на Евро

Леоненко принял резонансное решение после матча Украина – Швеция
Футбол | 29.03.2026, 05:42
Леоненко принял резонансное решение после матча Украина – Швеция
Леоненко принял резонансное решение после матча Украина – Швеция
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Футбол | 29.03.2026, 09:50
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Футбол | 28.03.2026, 16:25
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
27.03.2026, 11:20 102
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
27.03.2026, 08:28 22
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 7
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем