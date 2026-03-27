Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии
Товарищеские матчи
27 марта 2026, 23:59 | Обновлено 28 марта 2026, 00:00
Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии

До конца сохранялась интрига в спарринге Англия – Уругвай

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

Сборные Англии и Уругвая провели товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира.

У британцев с первых минут на поле вышли Джеймс Траффорд, Валентино Ливраменто, Гарри Магуайр, Джед Спенс, Фикайо Томори, Джордан Хендерсон, Джеймс Гарнер, Доминик Соланке, Фил Фоден, Маркус Рэшфорд и Чуквунонсо Мадуэке. Но даже эти мастеровитые футболисты не смогли создать ничего опасного вплоть до середины второго тайма, когда после подачи со штрафного на дальнюю штангу от Коула Палмера головой бил Доминик Калверт-Льюин – рядом с левой стойкой.

И только третий удар хозяев в створ стал результативным – на 81-й минуте Палмер выдал подачу с углового, и после отскока мяч переправил в ближний угол Бен Уайт (1:0) – гол засчитан, несмотря на протесты обороняющихся, было много жесткой борьбы. В компенсированное время автор мяча сбил в своей штрафной Федерико Вальверде, который реализовал пенальти – 1:1.

Также игра запомнилась травмами капитана уругвайцев Хоакина Пикереса и британского форварда Мадуэке.

Англичане были очень близки к седьмой подряд «сухой» победе. 31 марта они сыграют против Японии, в тот же день южноамериканцы будут соперничать с Алжиром.

Англия – Уругвай – 1:1

Голы: Уайт, 81 – Вальверде (пен.), 90

сборная Англии по футболу сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем