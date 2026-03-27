Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии

Сборные Англии и Уругвая провели товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира.

У британцев с первых минут на поле вышли Джеймс Траффорд, Валентино Ливраменто, Гарри Магуайр, Джед Спенс, Фикайо Томори, Джордан Хендерсон, Джеймс Гарнер, Доминик Соланке, Фил Фоден, Маркус Рэшфорд и Чуквунонсо Мадуэке. Но даже эти мастеровитые футболисты не смогли создать ничего опасного вплоть до середины второго тайма, когда после подачи со штрафного на дальнюю штангу от Коула Палмера головой бил Доминик Калверт-Льюин – рядом с левой стойкой.

И только третий удар хозяев в створ стал результативным – на 81-й минуте Палмер выдал подачу с углового, и после отскока мяч переправил в ближний угол Бен Уайт (1:0) – гол засчитан, несмотря на протесты обороняющихся, было много жесткой борьбы. В компенсированное время автор мяча сбил в своей штрафной Федерико Вальверде, который реализовал пенальти – 1:1.

Также игра запомнилась травмами капитана уругвайцев Хоакина Пикереса и британского форварда Мадуэке.

Англичане были очень близки к седьмой подряд «сухой» победе. 31 марта они сыграют против Японии, в тот же день южноамериканцы будут соперничать с Алжиром.

Англия – Уругвай – 1:1

Голы: Уайт, 81 – Вальверде (пен.), 90