Решение принято. Суперзвезда Ман Сити решил перейти в Барселону
Фоден готов переехать в Испанию
Звездный полузащитник Фил Фоден может покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом.
По информации источника, игрок недоволен своим положением в команде Пепа Гвардиолы – он оказался в запасе в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах.
Ситуацией уже воспользовалась «Барселона», которая провела переговоры с представителями футболиста. Сам Фоден не против смены клуба и открыт для перехода в каталонскую команду.
Ранее сообщалось, что Фоден может перейти в мадридский «Реал», который предложил футболисту пожизненный контракт.
