  Решение принято. Суперзвезда Ман Сити решил перейти в Барселону
29 марта 2026, 04:02
Решение принято. Суперзвезда Ман Сити решил перейти в Барселону

Фоден готов переехать в Испанию

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Звездный полузащитник Фил Фоден может покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом.

По информации источника, игрок недоволен своим положением в команде Пепа Гвардиолы – он оказался в запасе в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах.

Ситуацией уже воспользовалась «Барселона», которая провела переговоры с представителями футболиста. Сам Фоден не против смены клуба и открыт для перехода в каталонскую команду.

Ранее сообщалось, что Фоден может перейти в мадридский «Реал», который предложил футболисту пожизненный контракт.

