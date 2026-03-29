Решение принято. Суперзвезда Ман Сити решил перейти в Барселону

Звездный полузащитник Фил Фоден может покинуть «Манчестер Сити» уже этим летом.

По информации источника, игрок недоволен своим положением в команде Пепа Гвардиолы – он оказался в запасе в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах.

Ситуацией уже воспользовалась «Барселона», которая провела переговоры с представителями футболиста. Сам Фоден не против смены клуба и открыт для перехода в каталонскую команду.

Ранее сообщалось, что Фоден может перейти в мадридский «Реал», который предложил футболисту пожизненный контракт.