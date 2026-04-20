«Это фарс». Во Франции не исключают, что Забарный больше не сыграет за ПСЖ

Французский журналист Гийом Конте поделился мыслями по поводу выступления украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:2).

«Этот фарс затянулся слишком надолго. С украинским центральным защитником как игроком основного состава, ПСЖ почти всегда переживает ад. Так было и в воскресенье в матче с «Лионом», и вину за это возлагают на Илью Забарного. В обороне «ПСЖ» выглядел ненадежно, и те, кто следит за столичным клубом, уже спрашивают, не станет ли это последним матчем для него в футболке парижского клуба.

Украинский защитник, и без того часто допускавший ошибки в этом сезоне, был полностью переигран во всех аспектах – будь то в центре поля, когда делались передачи за спину, или когда он шел на фланг противостоять безудержному Афонсу Морейри.

Бывший игрок «Борнмута» явно не стоит 70 миллионов евро, потраченных на его приобретение, и завершает очень сложный сезон. В то время как часто обсуждается прощание с Маркиньосом, Забарный делает бразильского капитана совершенно незаменимым», – написал Конте в своем материале для Foot01.

Ранее журналист L'Equipe оценил борьбу Забарного и Маркиньоса за место в ПСЖ.