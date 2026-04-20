«Это фарс». Во Франции не исключают, что Забарный больше не сыграет за ПСЖ
Гийом Конте подверг жесткой критике украинского защитника
Французский журналист Гийом Конте поделился мыслями по поводу выступления украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:2).
«Этот фарс затянулся слишком надолго. С украинским центральным защитником как игроком основного состава, ПСЖ почти всегда переживает ад. Так было и в воскресенье в матче с «Лионом», и вину за это возлагают на Илью Забарного. В обороне «ПСЖ» выглядел ненадежно, и те, кто следит за столичным клубом, уже спрашивают, не станет ли это последним матчем для него в футболке парижского клуба.
Украинский защитник, и без того часто допускавший ошибки в этом сезоне, был полностью переигран во всех аспектах – будь то в центре поля, когда делались передачи за спину, или когда он шел на фланг противостоять безудержному Афонсу Морейри.
Бывший игрок «Борнмута» явно не стоит 70 миллионов евро, потраченных на его приобретение, и завершает очень сложный сезон. В то время как часто обсуждается прощание с Маркиньосом, Забарный делает бразильского капитана совершенно незаменимым», – написал Конте в своем материале для Foot01.
Ранее журналист L'Equipe оценил борьбу Забарного и Маркиньоса за место в ПСЖ.
Ранее журналист L'Equipe оценил борьбу Забарного и Маркиньоса за место в ПСЖ.
