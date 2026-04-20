Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это фарс». Во Франции не исключают, что Забарный больше не сыграет за ПСЖ
Франция
20 апреля 2026, 21:28 |
2015
5

Гийом Конте подверг жесткой критике украинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский журналист Гийом Конте поделился мыслями по поводу выступления украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:2).

«Этот фарс затянулся слишком надолго. С украинским центральным защитником как игроком основного состава, ПСЖ почти всегда переживает ад. Так было и в воскресенье в матче с «Лионом», и вину за это возлагают на Илью Забарного. В обороне «ПСЖ» выглядел ненадежно, и те, кто следит за столичным клубом, уже спрашивают, не станет ли это последним матчем для него в футболке парижского клуба.

Украинский защитник, и без того часто допускавший ошибки в этом сезоне, был полностью переигран во всех аспектах – будь то в центре поля, когда делались передачи за спину, или когда он шел на фланг противостоять безудержному Афонсу Морейри.

Бывший игрок «Борнмута» явно не стоит 70 миллионов евро, потраченных на его приобретение, и завершает очень сложный сезон. В то время как часто обсуждается прощание с Маркиньосом, Забарный делает бразильского капитана совершенно незаменимым», – написал Конте в своем материале для Foot01.

Ранее журналист L'Equipe оценил борьбу Забарного и Маркиньоса за место в ПСЖ.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ - Лион ПСЖ Лион Илья Забарный
Антон Романенко Источник: Foot01.com
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну если говорить про этот матч,то редкостный клоун какой то это говорит. Оба гола ПСЖ пропустил явно не из-за Забы. Просто в Франции он козел отпущения в любом матче. Хотя он вчера и проигрывал борьбу вингеру, но голы после его неудачных действий пропущены не были. А так в целом, ну да, ПСЖ не его клуб пока. И на роль основного он пока совершенно не претендует.
Ответить
+7
Странно, а у Ильи самая высокая оценка 
Ответить
+7
Два обєкта у яких Забарний віуноват у во всьом - це жабоїд конте та спорт.уа. Вони хоч матч дивилися?
Ответить
+1
Не знаю, згідно новин на Спорт.юа, в всіх пропущених голах ПСЖ винен Сафронов 😂
Ответить
+1
Забарному потрібно повертатися в Англію
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем