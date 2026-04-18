Журналист L'Equipe оценил борьбу Забарного и Маркиньоса за место в ПСЖ

Журналист L'Equipe Винсент Дюлюк поделился мнениями относительно конкуренции за место в стартовом составе «ПСЖ» между двумя центральными защитниками – бразильцем Маркиньосом и украинцем Ильей Забарным.

«Я, как и почти все, высокого мнения о Маркиньосе. Вопрос о его месте в стартовом составе встает уже давно, но сейчас, кажется, он актуален гораздо меньше. Трудно сказать, взяли ли Забарного в команду на ближайшее время, или на будущее, но сейчас Маркиньос остается незаменимым капитаном в важных матчах.

У него были некоторые трудности в первом матче с «Челси», но это было также связано с тем, что от него требовал Луис Энрике. Он играет на позиции, где опыт чрезвычайно важен, и, что не удивительно, Пачо играет лучше, когда бразилец – рядом с ним.

Физическая и психологическая подготовка, которую ему обеспечивает Луис Энрике, также чрезвычайно важна: он почти никогда не играет в матчах Лиги 1, предшествующих встречам Лиги чемпионов, и это ему вполне подходит», – написал Дюлюк в своем материале с ответами на вопросы болельщиков для L'Equipe.

