  4. Арда ТУРАН: «Это у Полесья даже на лучшем уровне, чем мы демонстрируем»
Арда ТУРАН: «Это у Полесья даже на лучшем уровне, чем мы демонстрируем»

Арда Туран отметил игру соперника в центральном матче тура

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Полесьем» (1:0) в 24-м туре УПЛ.

«Расслабиться? Я убежден, что это просто немыслимо в наших обстоятельствах. Более того, сезон только продолжает набирать обороты. Мы ничего не выиграли по состоянию на сейчас, и хотел бы отметить, что действующим чемпионом в этот момент является «Динамо». Большие команды всегда должны включаться еще больше в такие мгновения, и сейчас мы должны выполнять нашу работу еще лучше и еще больше, качественнее», – заявил Туран.

«Также пользуясь случаем, хотел бы отметить своего визави, господина Руслана Ротаня. Он выполняет невероятную работу, и игра «Полесья» вызывает у меня искреннее восхищение. Я отмечал это неоднократно раньше. В некоторых аспектах, например, выход через третьего игрока, а также агрессия на последней трети поля у них даже на лучшем уровне, чем мы демонстрируем», – отметил наставник «горняков».

Что касается истории противостояния – это действительно очень болезненно для такого клуба, как «Шахтер», не иметь возможности до сегодняшнего дня отличиться хотя бы голом в противостояниях с житомирским «Полесьем». Я невероятно горжусь своими ребятами, что они стерли эту неприятную страницу истории и сегодня написали новую», – сказал Туран.

После победы над «Полесьем» «Шахтер» стал единоличным лидером УПЛ.

Арда Туран Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
