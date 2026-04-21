Пять футболистов Реала покинут команду после поражения от Баварии

Испанский «Реал» уже работает над формированием состава на сезон 2026/27 и рассматривает возможные изменения в команде.

По информации испанских СМИ, в клубе составлен список из пяти игроков, которые покинут команду.

Среди них упоминается и опытный защитник Дани Карвахаль. Ситуация с Карвахалем связана прежде всего с конкуренцией на позиции и постепенным омоложением команды. В клубе высоко оценивают его вклад, но не считают его ключевой фигурой в долгосрочных планах.

Помимо Карвахаля, команду покинут Давид Алаба – из-за истечения контракта летом, Дани Себальос – из-за нестабильной игровой практики, Эдуарду Камавинга – из-за несоответствия ожиданиям развития, Рауль Асенсио – из-за возможного сокращения роли в команде.