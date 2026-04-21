  4. Пять футболистов Реала покинут команду после поражения от Баварии
21 апреля 2026, 20:07
Пять футболистов Реала покинут команду после поражения от Баварии

Клуб проведет кадровую чистку

Испанский «Реал» уже работает над формированием состава на сезон 2026/27 и рассматривает возможные изменения в команде.

По информации испанских СМИ, в клубе составлен список из пяти игроков, которые покинут команду.

Среди них упоминается и опытный защитник Дани Карвахаль. Ситуация с Карвахалем связана прежде всего с конкуренцией на позиции и постепенным омоложением команды. В клубе высоко оценивают его вклад, но не считают его ключевой фигурой в долгосрочных планах.

Помимо Карвахаля, команду покинут Давид Алаба – из-за истечения контракта летом, Дани Себальос – из-за нестабильной игровой практики, Эдуарду Камавинга – из-за несоответствия ожиданиям развития, Рауль Асенсио – из-за возможного сокращения роли в команде.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Алавес
Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселона – моя последняя команда. И у меня есть мечта»
Легенда Реала: «Лунина ни в чем нельзя винить»
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21 апреля 2026, 09:28 0
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»

Боксер – о возможной трилогии с Фьюри

ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
Футбол | 21 апреля 2026, 18:47 10
ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило
ФОТО. Игроку Буковины стало плохо на поле. Динамо в это время забило

Шищенко недоволен и получил карточку

ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Футбол | 21.04.2026, 07:29
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Капелло нашел нового Пирло для Ювентуса
Футбол | 21.04.2026, 19:12
Капелло нашел нового Пирло для Ювентуса
Капелло нашел нового Пирло для Ювентуса
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Футбол | 21.04.2026, 07:10
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
А з урахуванням того, що скоріше за все буде новий тренер. то може і більше ніж 5
Популярные новости
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 26
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
