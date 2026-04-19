Реал оформил громкий трансфер после поражения от Баварии
К клубу присоединится Нико Пас
«Реал» Мадрид определился с первым усилением на сезон 2026/27 – клуб уже оформил возвращение Нико Паса.
По информации журналиста Эдуардо Инды, соглашение подписано, а официально о трансфере объявят после завершения сезона. Футболист присоединится к мадридцам с 1 июля за 9 миллионов евро.
Последние два сезона Пас провел в «Комо», где стал одним из открытий чемпионата: 17 голов и 15 ассистов сделали его одним из самых эффективных игроков лиги.
Ранее сообщалось, что «Реал» начал активную подготовку к сезону-2026/27, определившись с двумя игроками, которые покинут клуб.
