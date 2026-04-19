Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал оформил громкий трансфер после поражения от Баварии
19 апреля 2026, 19:26
1217
0

Реал оформил громкий трансфер после поражения от Баварии

К клубу присоединится Нико Пас

19 апреля 2026, 19:26 |
1217
0
Реал оформил громкий трансфер после поражения от Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

«Реал» Мадрид определился с первым усилением на сезон 2026/27 – клуб уже оформил возвращение Нико Паса.

По информации журналиста Эдуардо Инды, соглашение подписано, а официально о трансфере объявят после завершения сезона. Футболист присоединится к мадридцам с 1 июля за 9 миллионов евро.

Последние два сезона Пас провел в «Комо», где стал одним из открытий чемпионата: 17 голов и 15 ассистов сделали его одним из самых эффективных игроков лиги.

Ранее сообщалось, что «Реал» начал активную подготовку к сезону-2026/27, определившись с двумя игроками, которые покинут клуб.

Нико Пас трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Комо Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: OK Diario
