Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии

Мадридский «Реал» приступил к активной подготовке к сезону-2026/27, определившись с первыми кадровыми решениями. Президент клуба Флорентино Перес планирует обновить состав, сделав ставку на омоложение и оптимизацию зарплатной ведомости.

По информации источника, команду покинут Дани Карвахаль и Давид Алаба – им не предложат новые контракты после завершения действующих соглашений.

Вместо этого «сливочные» вернут из аренды молодых игроков. К составу присоединится Эндрик, который должен стать альтернативой Килиану Мбаппе в атаке. Также клуб активирует опцию выкупа Нико Паса после его успешных выступлений в Серии А.

Эти шаги — лишь начало масштабной перестройки «Реала» перед новым сезоном.