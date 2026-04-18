18 апреля 2026, 03:32
Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии

Клуб расстанется с Карвахалем и Алабой

ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» приступил к активной подготовке к сезону-2026/27, определившись с первыми кадровыми решениями. Президент клуба Флорентино Перес планирует обновить состав, сделав ставку на омоложение и оптимизацию зарплатной ведомости.

По информации источника, команду покинут Дани Карвахаль и Давид Алаба – им не предложат новые контракты после завершения действующих соглашений.

Вместо этого «сливочные» вернут из аренды молодых игроков. К составу присоединится Эндрик, который должен стать альтернативой Килиану Мбаппе в атаке. Также клуб активирует опцию выкупа Нико Паса после его успешных выступлений в Серии А.

Эти шаги — лишь начало масштабной перестройки «Реала» перед новым сезоном.

Дани Карвахаль Давид Алаба Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эндрик Нико Пас
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
