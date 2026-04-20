Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лиам Росеньор уверен в 100% поддержки со стороны боссов Челси
Англия
20 апреля 2026, 20:31 | Обновлено 20 апреля 2026, 20:32
145
2

Лиам Росеньор уверен в 100% поддержки со стороны боссов Челси

Главный тренер «Челси» не сомневается в том, что останется работать в Лондоне

145
2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор уверен, что руководители лондонского клуба на его стороне. «Синие» проваливают концовку сезона, выиграв лишь один матч из последних восьми, и могут не попасть в пятерку лучших команд, которые пробьются в Лигу чемпионов. За пять оставшихся матчей «Челси» нужно ликвидировать отставание в семь очков.

На вопрос о том, чувствует ли он поддержку со стороны владельцев, Росеньор ответил: «На 100 процентов. Я не думаю, что дело в необходимости заверений. Дело в открытости. Дело в том, чтобы видеть, где я допустил ошибки, где мы допустили ошибки, где нам нужно улучшиться. Открытые, честные, сложные разговоры улучшают процесс, потому что если вы нечестны и не признаёте свои ошибки, вы никогда не добьётесь прогресса. Я совершал ошибки».

По ходу сезона Росеньор сменил Энцо Мареску и подписал контракт на шесть с половиной лет.

Лиам Росеньор Челси Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Раз 100% поддержка.
У Челси это значит скоро уволят
Ответить
0
Чим скоріше виженуть,тим краще для всіх.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем