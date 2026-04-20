Лиам Росеньор уверен в 100% поддержки со стороны боссов Челси

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор уверен, что руководители лондонского клуба на его стороне. «Синие» проваливают концовку сезона, выиграв лишь один матч из последних восьми, и могут не попасть в пятерку лучших команд, которые пробьются в Лигу чемпионов. За пять оставшихся матчей «Челси» нужно ликвидировать отставание в семь очков.

На вопрос о том, чувствует ли он поддержку со стороны владельцев, Росеньор ответил: «На 100 процентов. Я не думаю, что дело в необходимости заверений. Дело в открытости. Дело в том, чтобы видеть, где я допустил ошибки, где мы допустили ошибки, где нам нужно улучшиться. Открытые, честные, сложные разговоры улучшают процесс, потому что если вы нечестны и не признаёте свои ошибки, вы никогда не добьётесь прогресса. Я совершал ошибки».

По ходу сезона Росеньор сменил Энцо Мареску и подписал контракт на шесть с половиной лет.