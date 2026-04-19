19 апреля 2026, 13:36
Коуч Челси: «Мы здесь, чтобы побеждать, но люди не хотят этого слышать»

Лиам Росеньор пообщался с журналистами после матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Главный тренер Челси Лиам Росеньор поделился эмоциями после поражения «синих» от Манчестер Юнайтед (0:1) в матче 33 тура Английской Премьер-лиги.

«Это был действительно трудный результат. Они нанесли один удар в створ наших ворот, и когда у нас осталось десять игроков из-за травмы, они забивают гол, который в итоге становится победным.

Потом у нас идут волны за волной атак, мы делаем навесы в штрафную, и есть моменты, которыми мы не пользуемся — мы несколько раз попадали в каркас ворот.

Чего мы сейчас не можем сделать, так это попасть в нужный цикл, потому что нам постоянно кажется, что это не наш день, или мы сожалеем о себе. Но нам нужно продолжать работу и переломить ситуацию.

Люди не хотят слышать, как я говорю, как хорошо мы играли, но при этом не выиграли матч. Мы здесь для того, чтобы побеждать, и есть много элементов процесса и основных вещей, которые мы изучаем, свидетельствующие о том, что если мы продолжим этот процесс, мы будем выигрывать футбольные матчи.

Пока на это не похоже, но реальность такова, что Манчестер Юнайтед приехал сюда, нанес один удар по нашим воротам, тогда как у нас на тот момент было десять игроков, и они выиграли матч со счетом 1:0, что при других обстоятельствах было бы практически невозможным», – заявил специалист.

