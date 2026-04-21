Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

Защитник амстердамского «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко покинет чемпионат Нидерландов после завершения сезона 2025/26.

Бывший футболист лондонского «Арсенала» провел всего две матча за нидерландский клуб, получил травму и не сможет вернуться на поле до июня, когда и станет свободным агентом.

«Аякс» не планирует продлевать сотрудничество с 29-летним украинцем и намерен подписать португальца Рафаэля Геррейру, который покинет немецкую «Баварию» во время летнего трансферного окна:

«Аякс» рассчитывал, что Александр Зинченко привнесет в амстердамский клуб больше опыта и возьмет на себя ведущую роль. Однако во втором матче – против «Фортуны Ситтард» – случилась катастрофа. Защитник получил серьезную травму и теперь должен пройти реабилитацию.

Зинченко по-прежнему травмирован и с высокой вероятностью покинет клуб, так как подписал контракт только до конца сезона. Амстердаму нужен новый левый защитник – поэтому клуб намерен приобрести Рафаэля Геррейру», – сообщил источник.