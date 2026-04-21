  4. Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21 апреля 2026, 10:37
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

«Аякс» решил подписать Рафаэля Геррейру, чтобы заменить травмированного Александра Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник амстердамского «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко покинет чемпионат Нидерландов после завершения сезона 2025/26.

Бывший футболист лондонского «Арсенала» провел всего две матча за нидерландский клуб, получил травму и не сможет вернуться на поле до июня, когда и станет свободным агентом.

«Аякс» не планирует продлевать сотрудничество с 29-летним украинцем и намерен подписать португальца Рафаэля Геррейру, который покинет немецкую «Баварию» во время летнего трансферного окна:

«Аякс» рассчитывал, что Александр Зинченко привнесет в амстердамский клуб больше опыта и возьмет на себя ведущую роль. Однако во втором матче – против «Фортуны Ситтард» – случилась катастрофа. Защитник получил серьезную травму и теперь должен пройти реабилитацию.

Зинченко по-прежнему травмирован и с высокой вероятностью покинет клуб, так как подписал контракт только до конца сезона. Амстердаму нужен новый левый защитник – поэтому клуб намерен приобрести Рафаэля Геррейру», – сообщил источник.

Николай Тытюк Источник: FootballTransfers
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Мальдера не возглавит главную команду страны

Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Будко – о том, как не мог играть за АЗ

«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
Ну тепер, як справжньому патріоту, спортсмену, людині з прекрасною фізичною формою можна повертатися до України і захищати її в окопах.
Чекаємо тебе, Олександр! На таких патріотах країна тільки і тримається.
Зину в Черноморец! 😇
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00
Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
19.04.2026, 12:45
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29
