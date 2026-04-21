  Матч за золото. Турнирные таблицы плей-офф чемпионата Бельгии
21 апреля 2026, 01:28 | Обновлено 21 апреля 2026, 01:45
Матч за золото. Турнирные таблицы плей-офф чемпионата Бельгии

С 18 по 19 апреля прошли матчи 33-го тура

С 18 по 19 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Бельгии, который уже разделен на три группы.

Центральным матчем стало противостояние «Юниона Сент-Жиллуаза» и «Брюгге», поскольку оба клуба претендуют на золото.

В напряжённой борьбе «Брюгге» уступил со счетом 1:2 и отпустил конкурента в таблице.

«Вестерло» в плей-офф за еврокубки дома проиграл «Генку» (1:2). Украинец Сергей Сидорчук вышел на поле на 75-й минуте за хозяев.

Чемпионат Бельгии. 33-й тур, 18–19 апреля

Чемпионский плей-офф

«Мехелен» – «Андерлехт» – 1:2

Голы: Боэрсма, 45+8 – Цветкович, 62, Бертаччини, 71

«Гент» – «Сент-Трюйден» – 0:0

«Юнион Сент-Жилуаз» – «Брюгге» – 2:1

Голы: Биондич, 29, Зенели, 81 – Мехеле, 15

Турнирная таблица:

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 33 22 9 2 54 - 18 22.04.26 21:30 Юнион Сент-Жилуаз - Гент19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден 42
2 Брюгге 33 22 3 8 66 - 41 22.04.26 21:30 Брюгге - Мехелен19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт 38
3 Сент-Трюйден 33 18 4 11 48 - 38 23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден 30
4 Андерлехт 33 14 8 11 50 - 45 23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт 28
5 Гент 33 13 8 12 51 - 47 22.04.26 21:30 Юнион Сент-Жилуаз - Гент19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Гент 1:1 Мехелен 25
6 Мехелен 33 12 10 11 41 - 41 22.04.26 21:30 Брюгге - Мехелен18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз06.04.26 Гент 1:1 Мехелен 24
Плей-офф за еврокубки

«Антверпен» – «Ауд-Хеверле Левен» – 2:0

Голы: Диркс, 51, Хамдауи, 89

Удаления: Хиль, 28, Верстрате, 73

«Вестерло» – «Генк» – 1:2

Голы: Патрао, 77 – Аль-Уахди, 68, Бибу, 71

«Шарлеруа» – «Стандард» – 1:2

Голы: Бернье, 62 – Нген, 68, Мор, 90+3

Турнирная таблица:

Playoff ECL grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 33 13 10 10 50 - 49 21.04.26 21:30 Генк - Шарлеруа18.04.26 Вестерло 1:2 Генк12.04.26 Генк 0:0 Ауд-Хеверле03.04.26 Антверпен 1:2 Генк 28
2 Стандард 33 13 7 13 33 - 39 21.04.26 21:30 Стандард - Антверпен18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард11.04.26 Стандард 1:2 Вестерло04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард 26
3 Вестерло 33 12 9 12 41 - 43 21.04.26 21:30 Ауд-Хеверле - Вестерло18.04.26 Вестерло 1:2 Генк11.04.26 Стандард 1:2 Вестерло05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа 26
4 Антверпен 33 10 8 15 35 - 36 21.04.26 21:30 Стандард - Антверпен18.04.26 Антверпен 2:0 Ауд-Хеверле10.04.26 Шарлеруа 2:1 Антверпен03.04.26 Антверпен 1:2 Генк 21
5 Шарлеруа 33 10 7 16 41 - 47 21.04.26 21:30 Генк - Шарлеруа18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард10.04.26 Шарлеруа 2:1 Антверпен05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа 20
6 Ауд-Хеверле 33 9 8 16 33 - 48 21.04.26 21:30 Ауд-Хеверле - Вестерло18.04.26 Антверпен 2:0 Ауд-Хеверле12.04.26 Генк 0:0 Ауд-Хеверле04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард 18
Плей-офф за выживание

«Дендер» – «Серкль Брюгге» – 1:4

Голы: Мбамба, 45+2 – Кондо, 2, Диаби, 46, Нгура, 54, Диоп, 61

«Ла-Лувьер» – «Зюлте-Варегем» – 0:2

Голы: Аке, 30, Эмента, 90+5

Турнирная таблица:

Belgian Pro League Playoff Relegation Group Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Зюлте-Варегем 33 10 9 14 44 - 50 26.04.26 20:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге 39
2 Серкль Брюгге 33 9 11 13 48 - 50 24.04.26 21:45 Серкль Брюгге - Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге 38
3 Ла Лувьер 33 6 13 14 30 - 43 26.04.26 20:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК 31
4 Дендер ФК 33 4 10 19 27 - 57 24.04.26 21:45 Серкль Брюгге - Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК 22
События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Аносике Эмента (Зюлте-Варегем).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марли Аке (Зюлте-Варегем), асcист Джозеф Опоку.
