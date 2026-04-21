Матч за золото. Турнирные таблицы плей-офф чемпионата Бельгии
С 18 по 19 апреля прошли матчи 33-го тура
С 18 по 19 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Бельгии, который уже разделен на три группы.
Центральным матчем стало противостояние «Юниона Сент-Жиллуаза» и «Брюгге», поскольку оба клуба претендуют на золото.
В напряжённой борьбе «Брюгге» уступил со счетом 1:2 и отпустил конкурента в таблице.
«Вестерло» в плей-офф за еврокубки дома проиграл «Генку» (1:2). Украинец Сергей Сидорчук вышел на поле на 75-й минуте за хозяев.
Чемпионат Бельгии. 33-й тур, 18–19 апреля
Чемпионский плей-офф
«Мехелен» – «Андерлехт» – 1:2
Голы: Боэрсма, 45+8 – Цветкович, 62, Бертаччини, 71
«Гент» – «Сент-Трюйден» – 0:0
«Юнион Сент-Жилуаз» – «Брюгге» – 2:1
Голы: Биондич, 29, Зенели, 81 – Мехеле, 15
Турнирная таблица:
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|33
|22
|9
|2
|54 - 18
|22.04.26 21:30 Юнион Сент-Жилуаз - Гент19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден
|42
|2
|Брюгге
|33
|22
|3
|8
|66 - 41
|22.04.26 21:30 Брюгге - Мехелен19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт
|38
|3
|Сент-Трюйден
|33
|18
|4
|11
|48 - 38
|23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден
|30
|4
|Андерлехт
|33
|14
|8
|11
|50 - 45
|23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт
|28
|5
|Гент
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|22.04.26 21:30 Юнион Сент-Жилуаз - Гент19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Гент 1:1 Мехелен
|25
|6
|Мехелен
|33
|12
|10
|11
|41 - 41
|22.04.26 21:30 Брюгге - Мехелен18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз06.04.26 Гент 1:1 Мехелен
|24
Плей-офф за еврокубки
«Антверпен» – «Ауд-Хеверле Левен» – 2:0
Голы: Диркс, 51, Хамдауи, 89
Удаления: Хиль, 28, Верстрате, 73
«Вестерло» – «Генк» – 1:2
Голы: Патрао, 77 – Аль-Уахди, 68, Бибу, 71
«Шарлеруа» – «Стандард» – 1:2
Голы: Бернье, 62 – Нген, 68, Мор, 90+3
Турнирная таблица:
|Playoff ECL grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|33
|13
|10
|10
|50 - 49
|21.04.26 21:30 Генк - Шарлеруа18.04.26 Вестерло 1:2 Генк12.04.26 Генк 0:0 Ауд-Хеверле03.04.26 Антверпен 1:2 Генк
|28
|2
|Стандард
|33
|13
|7
|13
|33 - 39
|21.04.26 21:30 Стандард - Антверпен18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард11.04.26 Стандард 1:2 Вестерло04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард
|26
|3
|Вестерло
|33
|12
|9
|12
|41 - 43
|21.04.26 21:30 Ауд-Хеверле - Вестерло18.04.26 Вестерло 1:2 Генк11.04.26 Стандард 1:2 Вестерло05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа
|26
|4
|Антверпен
|33
|10
|8
|15
|35 - 36
|21.04.26 21:30 Стандард - Антверпен18.04.26 Антверпен 2:0 Ауд-Хеверле10.04.26 Шарлеруа 2:1 Антверпен03.04.26 Антверпен 1:2 Генк
|21
|5
|Шарлеруа
|33
|10
|7
|16
|41 - 47
|21.04.26 21:30 Генк - Шарлеруа18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард10.04.26 Шарлеруа 2:1 Антверпен05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа
|20
|6
|Ауд-Хеверле
|33
|9
|8
|16
|33 - 48
|21.04.26 21:30 Ауд-Хеверле - Вестерло18.04.26 Антверпен 2:0 Ауд-Хеверле12.04.26 Генк 0:0 Ауд-Хеверле04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард
|18
Плей-офф за выживание
«Дендер» – «Серкль Брюгге» – 1:4
Голы: Мбамба, 45+2 – Кондо, 2, Диаби, 46, Нгура, 54, Диоп, 61
«Ла-Лувьер» – «Зюлте-Варегем» – 0:2
Голы: Аке, 30, Эмента, 90+5
Турнирная таблица:
|Belgian Pro League Playoff Relegation Group
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Зюлте-Варегем
|33
|10
|9
|14
|44 - 50
|26.04.26 20:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
|39
|2
|Серкль Брюгге
|33
|9
|11
|13
|48 - 50
|24.04.26 21:45 Серкль Брюгге - Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
|38
|3
|Ла Лувьер
|33
|6
|13
|14
|30 - 43
|26.04.26 20:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер19.04.26 Ла Лувьер 0:2 Зюлте-Варегем11.04.26 Серкль Брюгге 3:0 Ла Лувьер06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК
|31
|4
|Дендер ФК
|33
|4
|10
|19
|27 - 57
|24.04.26 21:45 Серкль Брюгге - Дендер ФК19.04.26 Дендер ФК 1:4 Серкль Брюгге12.04.26 Дендер ФК 1:2 Зюлте-Варегем06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК
|22
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гийом Конте подверг жесткой критике украинского защитника
Однако тренер взял небольшую паузу