Дарья Снигур – Леме Да Силва. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) начнет выступления в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Бразилии Наухани Витории Леме Да Силвы (Бразилия, WTA 684). Поединок начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации поборется либо с Ханне Вандевинкель, либо с Линдой Фругвиртовой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА