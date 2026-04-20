Фигу нашел тренера для Реала: «Я знаю его во всех смыслах»

Экс-звезда «Барселоны», «Реала» и «Интера» Луиш Фигу высказался насчет проблем мадридского гранда.

«Мы все знаем, какой год выдался у «Реала». Когда меняется тренер, ситуация становится нестабильной, и всегда ищут виновного. Я не могу говорить об этом, потому что меня нет в раздевалке, но когда ты не выигрываешь титул два года, начинают бить тревогу», – заявил Фигу.

Португальский экс-хавбек считает, что «Реалу» подошел бы главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который обладает «опытом и характером, позволяющими руководить любой командой, включая испанскую». Еще вариант – наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо: «Я знаю его во всех смыслах: как переводчика Бобби Робсона, помощника Луи ван Галя и главного тренера «Интера». Он всегда будет ценен для любой команды, где бы он ни находился, благодаря своему мастерству, своему видению футбола и своему опыту».

В этом сезоне «Реал» вылетел от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в Ла Лиге имеет мало шансов настичь «Барселону».