20 апреля 2026, 18:22
962
0

Фигу нашел тренера для Реала: «Я знаю его во всех смыслах»

Луиш Фигу уверен, что Жозе Моуриньо сможет вернуть былую славу «Реалу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Экс-звезда «Барселоны», «Реала» и «Интера» Луиш Фигу высказался насчет проблем мадридского гранда.

«Мы все знаем, какой год выдался у «Реала». Когда меняется тренер, ситуация становится нестабильной, и всегда ищут виновного. Я не могу говорить об этом, потому что меня нет в раздевалке, но когда ты не выигрываешь титул два года, начинают бить тревогу», – заявил Фигу.

Португальский экс-хавбек считает, что «Реалу» подошел бы главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который обладает «опытом и характером, позволяющими руководить любой командой, включая испанскую». Еще вариант – наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо: «Я знаю его во всех смыслах: как переводчика Бобби Робсона, помощника Луи ван Галя и главного тренера «Интера». Он всегда будет ценен для любой команды, где бы он ни находился, благодаря своему мастерству, своему видению футбола и своему опыту».

В этом сезоне «Реал» вылетел от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в Ла Лиге имеет мало шансов настичь «Барселону».

По теме:
Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
Барселона ворвалась на рынок секонд-хенда
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Руслан Полищук Источник: Cadena Ser
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Футбол | 20 апреля 2026, 13:55 19
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера

И дело вовсе не в том, что Оливер Гласнер плохо справляется со своими обязанностями…

Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20 апреля 2026, 07:00 4
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду

Однако тренер взял небольшую паузу

«У Ахмета появится ребенок, а он...»: переписка футболиста Шахтера и фана
Футбол | 20.04.2026, 17:34
«У Ахмета появится ребенок, а он...»: переписка футболиста Шахтера и фана
«У Ахмета появится ребенок, а он...»: переписка футболиста Шахтера и фана
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20.04.2026, 00:15
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Популярные новости
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 3
Другие виды
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 3
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 23
Футбол
