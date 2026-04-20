Барселона ворвалась на рынок секонд-хенда

ФК «Барселона» через компанию BLM (Barça Licensing & Merchandising – не путать с (Black Lives Matter (Жизни чёрных имеют значение)) будет заниматься перепродажей футболок и другой продукции, используя преимущества растущего рынка подержанных товаров и получая новый доход.

Ранее перепродажа культовых сине-красных футболок клуба, «коллективной памяти, созданной поколениями», происходила по неформальным каналам без контроля со стороны клуба и какой-либо экономической выгоды.

«Барселона» будет контролировать не только процесс перепродажи, но и данные, генерируемые пользователями, такие как покупательские привычки, профили коллекционеров и спрос на определенные товары, которые считаются стратегическими активами для клуба.

Клуб подчеркивает, что мировой рынок подержанных спортивных товаров «растет двузначными темпами и ежегодно приносит миллиарды евро», хотя клубы до сих пор не принимали в нем непосредственного участия.

Общий долг бизнесменов из «Барселоны» превышает €1,3 млрд.