Барселона ворвалась на рынок секонд-хенда

ФК «Барселона» будет заниматься перепродажей своих футболок

ФК «Барселона» через компанию BLM (Barça Licensing & Merchandising – не путать с (Black Lives Matter (Жизни чёрных имеют значение)) будет заниматься перепродажей футболок и другой продукции, используя преимущества растущего рынка подержанных товаров и получая новый доход.

Ранее перепродажа культовых сине-красных футболок клуба, «коллективной памяти, созданной поколениями», происходила по неформальным каналам без контроля со стороны клуба и какой-либо экономической выгоды.

«Барселона» будет контролировать не только процесс перепродажи, но и данные, генерируемые пользователями, такие как покупательские привычки, профили коллекционеров и спрос на определенные товары, которые считаются стратегическими активами для клуба.

Клуб подчеркивает, что мировой рынок подержанных спортивных товаров «растет двузначными темпами и ежегодно приносит миллиарды евро», хотя клубы до сих пор не принимали в нем непосредственного участия.

Общий долг бизнесменов из «Барселоны» превышает €1,3 млрд.

По теме:
Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
Фигу нашел тренера для Реала: «Я знаю его во всех смыслах»
109 голов в сезоне. Сколько Баварии осталось до рекорда в топ-5 лигах?
Руслан Полищук Источник: Sport.es
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20 апреля 2026, 00:15 3
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс

Ричард Торрес похвалил Александра Усика

ВИДЕО. Проблемы команды УПЛ. Лидер пошел разбираться с фаном
Футбол | 20 апреля 2026, 17:05 0
ВИДЕО. Проблемы команды УПЛ. Лидер пошел разбираться с фаном
ВИДЕО. Проблемы команды УПЛ. Лидер пошел разбираться с фаном

Кампуш пообщался с недовольным фаном Александрии

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20.04.2026, 08:29
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Футбол | 20.04.2026, 00:04
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд
Футбол | 20.04.2026, 12:47
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 25
Футбол
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 2
Футбол
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 4
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
