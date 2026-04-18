  4. Эксперты составили рейтинг, в котором Шахтер 82-й, а Барселона – 98-я
Эксперты составили рейтинг, в котором Шахтер 82-й, а Барселона – 98-я

По объему трансферных инвестиций в новичков «горняки» оказались даже выше «блаугранас»

Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель УПЛ «Шахтер» попал в топ-100 клубов мирового футбола по объему финансовых инвестиций в новичков на трансферном рынке в текущем сезоне.

По подсчетам экспертов, «горняки» занимают в рейтинге 82-ю позицию с показателем затрат на новичков в 36,5 миллионов евро.

Интересно, что «Шахтер» опережает даже текущего лидера испанской Ла Лиги «Барселону», которая на усиление состава в этом сезоне потратила только 28,84 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга составили: «Ливерпуль» (482,9 млн евро), «Челси» (339,15), «Манчестер Сити» (301,8), «Арсенал» (294,6), «Ньюкасл» (278,65), «Тоттенхэм» (265,6), «Манчестер Юнайтед» (246,7), «Ноттингем Форест» (241,83), «Атлетико» Мадрид (229,95) и «Сандерленд» (212,69).

Вот и круто, что горняки барсуков обскакали!😜
В Мадриде тоже будут рады и похвалят нас!😜
