Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги
Голкипер Владислав Крапивцов не сможет помочь каталонскому клубу из-за повреждения
Во вторник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.
Главный тренер каталонского клуба Мичел сообщил, что не сможет рассчитывать сразу на семерых футболистов, которые из-за травм находятся в лазарете:
- вратарь Владислав Крапивцов
- вратарь Марк-Андре тер Штеген
- вратарь Хуан Карлос
- полузащитник Донни ван де Бек
- нападающий Абель Руис
- нападающий Владислав Ванат
- вингер Порту
После 31 сыгранного тура «Жирона» набрала 38 баллов и разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице. «Бетис» занимает пятое место, имея в своем активе 46 пунктов.
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|31
|26
|1
|4
|84 - 30
|22.04.26 22:30 Барселона - Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона
|79
|2
|Реал Мадрид
|31
|22
|4
|5
|65 - 29
|21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид
|70
|3
|Вильярреал
|31
|19
|4
|8
|56 - 36
|23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче
|61
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|17
|6
|8
|51 - 32
|22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад
|57
|5
|Бетис
|31
|11
|13
|7
|45 - 38
|21.04.26 22:30 Жирона - Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис
|46
|6
|Сельта
|31
|11
|11
|9
|44 - 40
|22.04.26 22:30 Барселона - Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид
|44
|7
|Реал Сосьедад
|31
|11
|9
|11
|49 - 48
|22.04.26 21:00 Реал Сосьедад - Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад
|42
|8
|Хетафе
|31
|12
|5
|14
|27 - 32
|22.04.26 21:00 Реал Сосьедад - Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис
|41
|9
|Осасуна
|31
|10
|9
|12
|37 - 38
|21.04.26 20:00 Атлетик Бильбао - Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка
|39
|10
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|37 - 48
|23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо
|38
|11
|Атлетик Бильбао
|31
|11
|5
|15
|33 - 45
|21.04.26 20:00 Атлетик Бильбао - Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона
|38
|12
|Жирона
|31
|9
|11
|11
|33 - 45
|21.04.26 22:30 Жирона - Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Леванте 1:1 Жирона
|38
|13
|Райо Вальекано
|31
|8
|11
|12
|29 - 38
|23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано
|35
|14
|Валенсия
|31
|9
|8
|14
|34 - 46
|21.04.26 20:00 Мальорка - Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес
|35
|15
|Мальорка
|31
|9
|7
|15
|39 - 48
|21.04.26 20:00 Мальорка - Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка
|34
|16
|Севилья
|31
|9
|7
|15
|39 - 51
|23.04.26 20:00 Леванте - Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано
|34
|17
|Алавес
|31
|8
|9
|14
|35 - 46
|21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес
|33
|18
|Эльче
|31
|7
|11
|13
|39 - 47
|22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче
|32
|19
|Леванте
|31
|7
|8
|16
|35 - 50
|23.04.26 20:00 Леванте - Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона
|29
|20
|Реал Овьедо
|31
|6
|9
|16
|24 - 48
|23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо
|27
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
