Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги

Во вторник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Главный тренер каталонского клуба Мичел сообщил, что не сможет рассчитывать сразу на семерых футболистов, которые из-за травм находятся в лазарете:

вратарь Владислав Крапивцов

вратарь Марк-Андре тер Штеген

вратарь Хуан Карлос

полузащитник Донни ван де Бек

нападающий Абель Руис

нападающий Владислав Ванат

вингер Порту

После 31 сыгранного тура «Жирона» набрала 38 баллов и разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице. «Бетис» занимает пятое место, имея в своем активе 46 пунктов.

Турнирная таблица чемпионата Испании: