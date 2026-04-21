  Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги
21 апреля 2026, 10:10
351
0

Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги

Голкипер Владислав Крапивцов не сможет помочь каталонскому клубу из-за повреждения

21 апреля 2026, 10:10 |
351
0
Не только Ванат. Жирона потеряла еще одного украинца перед матчем Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Во вторник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Главный тренер каталонского клуба Мичел сообщил, что не сможет рассчитывать сразу на семерых футболистов, которые из-за травм находятся в лазарете:

  • вратарь Владислав Крапивцов
  • вратарь Марк-Андре тер Штеген
  • вратарь Хуан Карлос
  • полузащитник Донни ван де Бек
  • нападающий Абель Руис
  • нападающий Владислав Ванат
  • вингер Порту

После 31 сыгранного тура «Жирона» набрала 38 баллов и разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице. «Бетис» занимает пятое место, имея в своем активе 46 пунктов.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 31 26 1 4 84 - 30 22.04.26 22:30 Барселона - Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона 79
2 Реал Мадрид 31 22 4 5 65 - 29 21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56 - 36 23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче 61
4 Атлетико Мадрид 31 17 6 8 51 - 32 22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад 57
5 Бетис 31 11 13 7 45 - 38 21.04.26 22:30 Жирона - Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис 46
6 Сельта 31 11 11 9 44 - 40 22.04.26 22:30 Барселона - Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49 - 48 22.04.26 21:00 Реал Сосьедад - Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27 - 32 22.04.26 21:00 Реал Сосьедад - Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37 - 38 21.04.26 20:00 Атлетик Бильбао - Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка 39
10 Эспаньол 31 10 8 13 37 - 48 23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо 38
11 Атлетик Бильбао 31 11 5 15 33 - 45 21.04.26 20:00 Атлетик Бильбао - Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона 38
12 Жирона 31 9 11 11 33 - 45 21.04.26 22:30 Жирона - Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Леванте 1:1 Жирона 38
13 Райо Вальекано 31 8 11 12 29 - 38 23.04.26 21:00 Райо Вальекано - Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано 35
14 Валенсия 31 9 8 14 34 - 46 21.04.26 20:00 Мальорка - Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39 - 48 21.04.26 20:00 Мальорка - Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка 34
16 Севилья 31 9 7 15 39 - 51 23.04.26 20:00 Леванте - Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано 34
17 Алавес 31 8 9 14 35 - 46 21.04.26 22:30 Реал Мадрид - Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес 33
18 Эльче 31 7 11 13 39 - 47 22.04.26 20:00 Эльче - Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче 32
19 Леванте 31 7 8 16 35 - 50 23.04.26 20:00 Леванте - Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24 - 48 23.04.26 22:30 Реал Овьедо - Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо 27
Полная таблица

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Бетис Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Крапивцов Марк-Андре тер Штеген Хуан Карлос Мартин Корраль Донни ван де Бек Кристиан Португес Абель Руис Владислав Ванат травма
Николай Тытюк Источник: AS
