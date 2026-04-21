  Защитник сборной Украины может перенести хирургическое вмешательство
21 апреля 2026, 14:22 | Обновлено 21 апреля 2026, 14:29
Защитник сборной Украины может перенести хирургическое вмешательство

Травма Арсения Батагова оказалась серьезней, чем предполагал медицинский штаб «Трабзонспора»

21 апреля 2026, 14:22 | Обновлено 21 апреля 2026, 14:29
460
0
Защитник сборной Украины может перенести хирургическое вмешательство
УАФ. Арсений Батагов

Защитнику турецкого «Трабзонспора» Арсению Батагову может понадобиться хирургическое вмешательство из-за полученной травмы – об этом сообщил главный тренер команды Фатих Текке.

Футболист, который осенью прошлого года получал вызов в сборную Украины, пропустил пять последних матчей из-за частичного повреждения связок колена.

Наставник «бордово-синих» сообщил, что в ближайшее время Батагов пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого и будет принято окончательное решение о проведении операции.

Защитник не сумел дебютировать в составе сборной в квалификации к чемпионату мира из-за травмы, однако регулярно вызывался в U-21, где провел 39 матчей (три гола).

В нынешнем сезоне Батагов 30 раз выходил на поле в футболке «Трабзонспора», и записал на свой счет результативный удар и три ассиста. Контракт защитника с турецким клубом истекает в июне 2028 года.

По теме:
Кто на первом? Турнирная таблица чемпионата Турции после 30-го тура
Журналист рассказал, почему Ребров не собирается покидать сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Фатих Текке сборная Украины по футболу Сергей Ребров травма операция
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 10:22 8
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины

Судаков покинет клуб

Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21 апреля 2026, 08:39 2
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев

Будко – о том, как не мог играть за АЗ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 21.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Футбол | 21.04.2026, 12:22
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
Футбол | 21.04.2026, 12:52
Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
Популярные новости
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 8
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 3
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
