Защитник сборной Украины может перенести хирургическое вмешательство

Защитнику турецкого «Трабзонспора» Арсению Батагову может понадобиться хирургическое вмешательство из-за полученной травмы – об этом сообщил главный тренер команды Фатих Текке.

Футболист, который осенью прошлого года получал вызов в сборную Украины, пропустил пять последних матчей из-за частичного повреждения связок колена.

Наставник «бордово-синих» сообщил, что в ближайшее время Батагов пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого и будет принято окончательное решение о проведении операции.

Защитник не сумел дебютировать в составе сборной в квалификации к чемпионату мира из-за травмы, однако регулярно вызывался в U-21, где провел 39 матчей (три гола).

В нынешнем сезоне Батагов 30 раз выходил на поле в футболке «Трабзонспора», и записал на свой счет результативный удар и три ассиста. Контракт защитника с турецким клубом истекает в июне 2028 года.