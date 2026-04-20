ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о контракте с новым техническим спонсором – известной компанией adidas, которая буде поставлять экипировку с сезона 2026/27.

Сейчас харьковчане используют экипировку Puma.

Условия и сроки договора не разглашаются. Ожидается, что перед стартом сезона будет представлена новая форма.

Металлист 1925 идет на 4-й позиции УПЛ, а также вышел в полуфинал Кубка Украины.