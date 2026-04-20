Украина. Премьер лига20 апреля 2026, 15:59 | Обновлено 20 апреля 2026, 16:04
467
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма
Металлист 1925 оформил контракт с adidas
20 апреля 2026, 15:59 | Обновлено 20 апреля 2026, 16:04
467
Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о контракте с новым техническим спонсором – известной компанией adidas, которая буде поставлять экипировку с сезона 2026/27.
Сейчас харьковчане используют экипировку Puma.
Условия и сроки договора не разглашаются. Ожидается, что перед стартом сезона будет представлена новая форма.
Металлист 1925 идет на 4-й позиции УПЛ, а также вышел в полуфинал Кубка Украины.
Співчуваю. Менеджер у Пумі куди більш порядна і адекватна людина, ніж менеджер в Адіку.
