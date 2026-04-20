Брентфорд сыграл вничью пять матчей АПЛ подряд. Сколько до рекорда?
Вспомним команды АПЛ с самыми длинными ничейными сериями в истории турнира
Команда Егора Ярмолюка Брентфорд сыграл вничью в пятом матче АПЛ подряд.
Произошло это в домашней игре 33 тура против Фулхэма (0:0).
Текущая ничейная серия Брентфорда в АПЛ (5)
- Брентфорд – Фулхэм – 0:0
- Брентфорд – Эвертон – 2:2
- Лидс Юнайтед – Брентфорд – 0:0
- Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2
- Борнмут – Брентфорд – 0:0
В истории АПЛ только 6 команд имели более длинные ничейные серии.
Рекорд турнира по длине ничейной серии (7 матчей подряд) принадлежит трем командам: Саутгемптону (1993/94), Норвичу (1994/95) и Манчестер Сити (2009/10).
Команды с самыми длинными ничейными сериями в АПЛ
- 7 – Манчестер Сити (2009/10)
- 7 – Норвич Сити (1994/95)
- 7 – Саутгемптон (1993/94)
- 6 – Фулхэм (2006/07)
- 6 – Тоттенхэм Хотспур (1998/99)
- 6 – Ковентри Сити (1996/97)
- ...
- 5 – Брентфорд (2025/26)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
19.04.2026, 09:30 22
19.04.2026, 06:32 10
19.04.2026, 01:32
20.04.2026, 10:14 5
19.04.2026, 07:09
20.04.2026, 08:29 3
18.04.2026, 17:25 44
19.04.2026, 15:29 13