Брентфорд сыграл вничью пять матчей АПЛ подряд. Сколько до рекорда?

Команда Егора Ярмолюка Брентфорд сыграл вничью в пятом матче АПЛ подряд.

Произошло это в домашней игре 33 тура против Фулхэма (0:0).

Текущая ничейная серия Брентфорда в АПЛ (5)

Брентфорд – Фулхэм – 0:0

Брентфорд – Эвертон – 2:2

Лидс Юнайтед – Брентфорд – 0:0

Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2

Борнмут – Брентфорд – 0:0

В истории АПЛ только 6 команд имели более длинные ничейные серии.

Рекорд турнира по длине ничейной серии (7 матчей подряд) принадлежит трем командам: Саутгемптону (1993/94), Норвичу (1994/95) и Манчестер Сити (2009/10).

Команды с самыми длинными ничейными сериями в АПЛ