Брентфорд сыграл вничью пять матчей АПЛ подряд. Сколько до рекорда?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 апреля 2026, 14:47 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Егора Ярмолюка Брентфорд сыграл вничью в пятом матче АПЛ подряд.

Произошло это в домашней игре 33 тура против Фулхэма (0:0).

Текущая ничейная серия Брентфорда в АПЛ (5)

  • Брентфорд – Фулхэм – 0:0
  • Брентфорд – Эвертон – 2:2
  • Лидс Юнайтед – Брентфорд – 0:0
  • Брентфорд – Вулверхэмптон – 2:2
  • Борнмут – Брентфорд – 0:0

В истории АПЛ только 6 команд имели более длинные ничейные серии.

Рекорд турнира по длине ничейной серии (7 матчей подряд) принадлежит трем командам: Саутгемптону (1993/94), Норвичу (1994/95) и Манчестер Сити (2009/10).

Команды с самыми длинными ничейными сериями в АПЛ

  • 7 – Манчестер Сити (2009/10)
  • 7 – Норвич Сити (1994/95)
  • 7 – Саутгемптон (1993/94)
  • 6 – Фулхэм (2006/07)
  • 6 – Тоттенхэм Хотспур (1998/99)
  • 6 – Ковентри Сити (1996/97)
  • ...
  • 5 – Брентфорд (2025/26)
