Нападающий Эпицентра: «Мы довольны ничьей с Карпатами»

Подоляне прервали победную серию львовян

ФК Эпицентр. Вадим Сидун

Игрок «Эпицентра» Вадим Сидун эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 24 тура УПЛ его команды с «Карпатами», который завершился вничью – 0:0.

«Мы пытались действовать с «зелено-белыми» так, как в первом круге во Львове, где взяли верх – 3:1. Важно было дорожить мячом, играть компактно и не позволять гостям выбегать, потому что они опасны, когда есть свободные зоны.

Считаю, что счет по игре, возможно, территориальное преимущество было на стороне львовян, однако по созданным голевым моментам – равновесие. Добытым очком довольны.

Послужило ли мне дополнительным раздражителем то, что играл против своей бывшей команды – «Карпаты»? Нет, потому что для «Эпицентра» сейчас каждый матч очень важен. Достаточно сказать, что в следующих турах будем выяснять отношения с «Александрией», «Вересом», «Оболонью», которые также ведут отчаянную борьбу за продолжение «прописки» в УПЛ. Поэтому для нас все поединки – финальные».

В настоящее время Вадим Сидун в 23 сыгранных матчах в чемпионате стал автором 4 забитых мячей, а «Эпицентр» с 24 очками занимает 12 место.

