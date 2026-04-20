Испания20 апреля 2026, 17:19 | Обновлено 20 апреля 2026, 17:37
Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
Тренер объяснил неудачу в чемпионате Испании
Наставник Реала Альваро Арбелоа считает, что игрокам иногда сложно настроиться на рядовой матч чемпионата Испании. В этом плане в Лиге чемпионов мадридцам легче.
«За 20 лет выиграли лишь 7 титулов Ла Лиги? Тут есть свои причины. Реал показал, что очень хорошо играет против топ-команд в больших матчах. Но в чемпионате случается то, что было с Жироной, например, когда мы теряем очки».
«Выходит, что нам легче пройти весь путь и выиграть Лигу чемпионов, чем взять титул Ла Лиги», – сказал Арбелоа.
В Ла Лиге команда отстает от Барселоны на 9 очков.
