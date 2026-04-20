Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»
Испания
20 апреля 2026, 17:19 | Обновлено 20 апреля 2026, 17:37
3

Альваро АРБЕЛОА: «Реалу легче выиграть Лигу чемпионов, чем Ла Лигу»

Тренер объяснил неудачу в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Наставник Реала Альваро Арбелоа считает, что игрокам иногда сложно настроиться на рядовой матч чемпионата Испании. В этом плане в Лиге чемпионов мадридцам легче.

«За 20 лет выиграли лишь 7 титулов Ла Лиги? Тут есть свои причины. Реал показал, что очень хорошо играет против топ-команд в больших матчах. Но в чемпионате случается то, что было с Жироной, например, когда мы теряем очки».

«Выходит, что нам легче пройти весь путь и выиграть Лигу чемпионов, чем взять титул Ла Лиги», – сказал Арбелоа.

В Ла Лиге команда отстает от Барселоны на 9 очков.

По теме:
Альваро АРБЕЛОА: «Ему больно, но для Реала – это очень важный игрок»
Лунин или Куртуа? Реал определился с основным вратарем на сезон 2026/27
Жирона определилась с форвардом, который заменит травмированного Ваната
Альваро Арбелоа Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Футбол | 20 апреля 2026, 00:04 22
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал

«Львы» победили 2:1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма
Футбол | 20 апреля 2026, 15:52 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма

Металлист 1925 оформил контракт с adidas

Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20.04.2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20.04.2026, 07:00
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Футбол | 20.04.2026, 13:55
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Особенно это было заметно по матчам с Баварией
Было очень легко
Ответить
+1
Просрали все що можна в цьому сезоні 
Ответить
0
а шо, вони зараз у півфінал ЛЧ залізли чи куди? 
Ответить
0
Популярные новости
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 25
Футбол
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 7
Футбол
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 2
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 23
Футбол
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем