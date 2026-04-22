  4. Рома приняла важное решение в отношении Довбика
22 апреля 2026, 00:27
668
0

Рома приняла важное решение в отношении Довбика

В клубе решили провести дополнительное ультразвуковое обследование

22 апреля 2026, 00:27 |
668
0
Рома приняла важное решение в отношении Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик, выступающий за «Рому», в ближайшее время пройдет внеплановое медицинское обследование, которое должно определить его готовность к возвращению на поле в текущем сезоне.

Нападающий продолжает восстановление после серьезной травмы, полученной еще в январе – разрыва сухожилия левого бедра, после чего он перенес операцию. Сейчас игрок работает по индивидуальной программе, сочетая тренировки в зале и работу на поле.

В клубе приняли решение провести дополнительное ультразвуковое обследование, которое позволит точнее оценить динамику восстановления и определить возможные сроки возвращения в основную группу.

В случае успешного обследования Артем может вернуться на матч 4 мая против «Фиорентины».

Рома намерена приобрести игрока сборной Украины в партнеры Довбику
Капелло нашел нового Пирло для Ювентуса
Кругленькая сумма. Наполи оштрафовал Лукаку за несвоевременное возвращение
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма
Дмитрий Олийченко Источник: Il Messaggero
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро
Футбол | 21 апреля 2026, 19:07 10
Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро
Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро

Президент «горняков» инвестировал в недвижимость

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа
Футбол | 22 апреля 2026, 00:23 4
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа

10 лет назад команда выиграла АПЛ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 21.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Футбол | 21.04.2026, 17:24
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:10
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 11
Футбол
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 30
Футбол
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
20.04.2026, 08:30 10
Волейбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
