Рома приняла важное решение в отношении Довбика
В клубе решили провести дополнительное ультразвуковое обследование
Украинский нападающий Артем Довбик, выступающий за «Рому», в ближайшее время пройдет внеплановое медицинское обследование, которое должно определить его готовность к возвращению на поле в текущем сезоне.
Нападающий продолжает восстановление после серьезной травмы, полученной еще в январе – разрыва сухожилия левого бедра, после чего он перенес операцию. Сейчас игрок работает по индивидуальной программе, сочетая тренировки в зале и работу на поле.
В клубе приняли решение провести дополнительное ультразвуковое обследование, которое позволит точнее оценить динамику восстановления и определить возможные сроки возвращения в основную группу.
В случае успешного обследования Артем может вернуться на матч 4 мая против «Фиорентины».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «горняков» инвестировал в недвижимость
10 лет назад команда выиграла АПЛ