  4. Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
13 апреля 2026, 23:32 | Обновлено 14 апреля 2026, 04:28
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ

Артем может перейти к Виталию Миколенко в «Эвертон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже в ближайшее время. По информации британских СМИ, нападающий покинет «Рому» после непростого сезона.

Главной проблемой для украинца стали травмы, из-за которых он не смог в полной мере проявить себя в Серии А. В то же время ранее Довбик ярко заявил о себе в составе «Жироны», где отличился 35 результативными действиями в 41 матче.

Интерес к нападающему проявляет «Эвертон», который пытался подписать его еще зимой. Теперь английский клуб может вернуться к этому варианту, ведь считает украинца качественным усилением атаки.

Артем Довбик Эвертон трансферы АПЛ трансферы Серии A Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Goodison news
Комментарии 6
"Рішення ухвалено. Рома продасть Довбика – є покупець з АПЛ"
"Артем може перейти до Віталія Миколенка в «Евертон»" 
Цю новину писали заголовки дві різні людини?  спирт уа у своєму стилі... 
Сьогодні в Евертон, завтра в Наполі, післязавтра в Трабзонспор.....
Перейде, тоді й пишіть.
Задовбали.......
А ось не буде Олійченка на сайті - будемо сумувати, 100%, без ухвалених рішень особливо
Вообще то , когда игрок травмирован, никаких переговоров не ведётся и никто его не продает и не покупает. Потому что ещё не ясно как закончится выздоровление и в какой форме он в это время будет.
Нарешті, воно нарешті ухвалено!!! )) 
