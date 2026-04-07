  4. Рома определилась с положением Довбика. Плохие новости для Артема
07 апреля 2026, 02:02
Рома определилась с положением Довбика. Плохие новости для Артема

У украинского нападающего появится конкуренция в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» намерена оставить Дониэлла Малена после завершения сезона. Клуб рассчитывает на него в качестве основного нападающего.

Спортивный директор клуба Фредерик Массара заявил, что голландец, играющий на правах аренды из «Астон Виллы», показал отличную форму: в 12 матчах забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.

«Мален произвел невероятное впечатление на Серию А, мы надеемся, что он останется центральным нападающим «Ромы» еще надолго», — подчеркнул Массара.

Массара также подтвердил, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини гарантированно останется на следующий сезон. Напомним, что украинский нападающий Артем Довбик сейчас травмирован и в сезоне отличился 3 голами и 2 ассистами в 17 матчах. «Рома» может выкупить Малена за 25 млн евро.

Артем Довбик Дониелл Мален Джан Пьеро Гасперини Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: il Romanista
