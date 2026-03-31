Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это может произойти». В Италии Довбику прочат неожиданное будущее
Италия
31 марта 2026, 19:06
Артем может остаться в Роме

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани не исключает, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик, несмотря на то, что на него не рассчитывает главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, следующий сезон также может начать в составе римского клуба.

«Теоретически Довбик может остаться, потому что нет гарантии, что его удастся отдать в аренду ввиду того, что неизвестно, когда и как он вернется», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

В текущем сезоне Артем сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года. В настоящее время форвард возобновляется после перенесенной операции.

Ранее сообщалось, что «Рома» разработала план на летнее трансферное окно и уже решила судьбу Довбика.

По теме:
Чемпион Италии выступил с заявлением: звезда не тренируется с командой
Проблема для Гасперини. Один из ключевых игроков Ромы выбыл на месяц
Новости для Довбика: Рома готовит трансфер суперзвезды АПЛ
Серия A Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме
Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем