«Это может произойти». В Италии Довбику прочат неожиданное будущее

Итальянский журналист Уго Трани не исключает, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик, несмотря на то, что на него не рассчитывает главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, следующий сезон также может начать в составе римского клуба.

«Теоретически Довбик может остаться, потому что нет гарантии, что его удастся отдать в аренду ввиду того, что неизвестно, когда и как он вернется», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

В текущем сезоне Артем сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года. В настоящее время форвард возобновляется после перенесенной операции.

Ранее сообщалось, что «Рома» разработала план на летнее трансферное окно и уже решила судьбу Довбика.