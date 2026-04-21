Клуб Украинской Премьер-лиги планирует отпустить сразу девять футболистов
Пасич, Шабанов, Калитвинцев, Чурко и еще пятеро с высокой вероятностью покинут «Металлист 1925»
Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже составил список игроков, которые с высокой вероятностью покинут команду после завершения сезона.
По информации источника, главный тренер Младен Бартулович планирует попрощаться сразу с девятью игроками – это вратарь, четыре защитника, три полузащитника и форвард:
- вратарь Олег Мозиль
- правый защитник Евгений Пасич
- центральный защитник Игорь Снурницын
- центральный защитник Артем Шабанов
- левый защитник Василий Кравец
- атакующий полузащитник Владислав Калитвинцев
- атакующий полузащитник Владлен Юрченко
- атакующий полузащитник Вячеслав Чурко
- форвард Алексей Сидоров
Харьковский клуб набрал 44 балла и разместился на четвёртой позиции в турнирной таблице, отставание от лидера составляет десять пунктов. В ближайшем матче подопечные Бартуловича сыграют против черкасского ЛНЗ (26 апреля).
