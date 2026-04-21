Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 13:51
Клуб Украинской Премьер-лиги планирует отпустить сразу девять футболистов

Пасич, Шабанов, Калитвинцев, Чурко и еще пятеро с высокой вероятностью покинут «Металлист 1925»

21 апреля 2026, 13:51 |
1155
0
Клуб Украинской Премьер-лиги планирует отпустить сразу девять футболистов
ФК Металлист 1925 Харьков. Младен Бартулович

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже составил список игроков, которые с высокой вероятностью покинут команду после завершения сезона.

По информации источника, главный тренер Младен Бартулович планирует попрощаться сразу с девятью игроками – это вратарь, четыре защитника, три полузащитника и форвард:

  • вратарь Олег Мозиль
  • правый защитник Евгений Пасич
  • центральный защитник Игорь Снурницын
  • центральный защитник Артем Шабанов
  • левый защитник Василий Кравец
  • атакующий полузащитник Владислав Калитвинцев
  • атакующий полузащитник Владлен Юрченко
  • атакующий полузащитник Вячеслав Чурко
  • форвард Алексей Сидоров

Харьковский клуб набрал 44 балла и разместился на четвёртой позиции в турнирной таблице, отставание от лидера составляет десять пунктов. В ближайшем матче подопечные Бартуловича сыграют против черкасского ЛНЗ (26 апреля).

Николай Тытюк Источник: Telegram
