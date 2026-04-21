Клуб Украинской Премьер-лиги планирует отпустить сразу девять футболистов

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже составил список игроков, которые с высокой вероятностью покинут команду после завершения сезона.

По информации источника, главный тренер Младен Бартулович планирует попрощаться сразу с девятью игроками – это вратарь, четыре защитника, три полузащитника и форвард:

вратарь Олег Мозиль

правый защитник Евгений Пасич

центральный защитник Игорь Снурницын

центральный защитник Артем Шабанов

левый защитник Василий Кравец

атакующий полузащитник Владислав Калитвинцев

атакующий полузащитник Владлен Юрченко

атакующий полузащитник Вячеслав Чурко

форвард Алексей Сидоров

Харьковский клуб набрал 44 балла и разместился на четвёртой позиции в турнирной таблице, отставание от лидера составляет десять пунктов. В ближайшем матче подопечные Бартуловича сыграют против черкасского ЛНЗ (26 апреля).