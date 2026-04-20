Неудержимый Кейн. Лидеры рейтинга Золотой бутсы сезона 2025/26
Упомянем топ-10 футболистов с наибольшим количеством набранных очков в текущем сезоне
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн набрал уже 64 очка (32 гола в Бундеслиге) в рейтинге игроков, претендующих на «Золотую бутсу» в сезоне 2025/26.
Это превзошло достижение прошлого сезона 2024/25, принадлежащего Килиану Мбаппе (62 очка, 31 гол).
Если принимать во внимание последние 5 сезонов, то Кейна отделяет от повторения наилучшего результата за данный период всего 8 очков (4 гола):
- 72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)
- 72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)
- 62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 64 – 2025/26 – Гарри Кейн (Бавария)
Что касается Мбаппе, то в текущем сезоне его догнал Эрлинг Холанд, оба теперь имеют 46 очков (23 гола).
Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26
- 64 – Гарри Кейн (Бавария), 32 гола
- 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
- 46 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 23 гола
- 42 – Ведат Мурики (Мальорка), 21 гол
- 42 – Игор Тиаго (Брентфорд), 21 гол
- 40.5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 27 голов
- 36 – Луис Суарес (Спортинг), 24 гола
- 36 – Дениз Ундав (Штутгарт), 18 голов
- 34.5 – Александар Катай (Црвена Звезда), 23 гола
- 34.5 – Аясе Уэда (Фейеноорд), 23 гола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
