Неудержимый Кейн. Лидеры рейтинга Золотой бутсы сезона 2025/26

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн набрал уже 64 очка (32 гола в Бундеслиге) в рейтинге игроков, претендующих на «Золотую бутсу» в сезоне 2025/26.

Это превзошло достижение прошлого сезона 2024/25, принадлежащего Килиану Мбаппе (62 очка, 31 гол).

Если принимать во внимание последние 5 сезонов, то Кейна отделяет от повторения наилучшего результата за данный период всего 8 очков (4 гола):

72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)

72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)

62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)

64 – 2025/26 – Гарри Кейн (Бавария)

Что касается Мбаппе, то в текущем сезоне его догнал Эрлинг Холанд, оба теперь имеют 46 очков (23 гола).

Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26