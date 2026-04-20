20 апреля 2026, 10:43 | Обновлено 20 апреля 2026, 10:44
Неудержимый Кейн. Лидеры рейтинга Золотой бутсы сезона 2025/26

Упомянем топ-10 футболистов с наибольшим количеством набранных очков в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн набрал уже 64 очка (32 гола в Бундеслиге) в рейтинге игроков, претендующих на «Золотую бутсу» в сезоне 2025/26.

Это превзошло достижение прошлого сезона 2024/25, принадлежащего Килиану Мбаппе (62 очка, 31 гол).

Если принимать во внимание последние 5 сезонов, то Кейна отделяет от повторения наилучшего результата за данный период всего 8 очков (4 гола):

  • 72 – 2021/22 – Роберт Левандовски (Бавария)
  • 72 – 2022/23 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 72 – 2023/24 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 62 – 2024/25 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 64 – 2025/26 – Гарри Кейн (Бавария)

Что касается Мбаппе, то в текущем сезоне его догнал Эрлинг Холанд, оба теперь имеют 46 очков (23 гола).

Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26

  • 64 – Гарри Кейн (Бавария), 32 гола
  • 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
  • 46 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 23 гола
  • 42 – Ведат Мурики (Мальорка), 21 гол
  • 42 – Игор Тиаго (Брентфорд), 21 гол
  • 40.5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 27 голов
  • 36 – Луис Суарес (Спортинг), 24 гола
  • 36 – Дениз Ундав (Штутгарт), 18 голов
  • 34.5 – Александар Катай (Црвена Звезда), 23 гола
  • 34.5 – Аясе Уэда (Фейеноорд), 23 гола
Все залежить від того скільки Компані буде давати часу гри для Гаррі,т.я. тепер тренер буде переглядати резерви,та й як раніше заявляв його (компані) рекорди не цікавлять.
