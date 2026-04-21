Новости для Забарного: ПСЖ открыт к трансферу защитника
Париж может покинуть Маркиньос
Бразильский защитник Маркиньос может покинуть «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, французский гранд не будет удерживать 31-летнего футболиста и готов попрощаться с ним. Последние два сезона в Париже были открыты к продаже бразильца.
В текущем сезоне на счету Маркиньоса 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами. Бразилец является капитаном команды.
В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения «ПСЖ».
Салифу Сума в свое время мог стать игроком киевского гранда
Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира