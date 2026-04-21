Новости для Забарного: ПСЖ открыт к трансферу защитника

Бразильский защитник Маркиньос может покинуть «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский гранд не будет удерживать 31-летнего футболиста и готов попрощаться с ним. Последние два сезона в Париже были открыты к продаже бразильца.

В текущем сезоне на счету Маркиньоса 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами. Бразилец является капитаном команды.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

