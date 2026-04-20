  4. Сан-Хосе разгромил Лос-Анджелес в матче MLS. Смоляков не попал в заявку
20 апреля 2026, 09:14 | Обновлено 20 апреля 2026, 09:15
Сан-Хосе разгромил Лос-Анджелес в матче MLS. Смоляков не попал в заявку

Гол+пас на счету Тимо Вернера

В понедельник, 20 апреля, состоялся поединок MLS, в котором встретились «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе Эртквейкс».

Поединок прошел на «BMO Stadium» в Лос-Анджелесе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости добыли уверенную победу со счетом 4:1.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков не попал в заявку на матч.

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 1:4

Голы: Робертс, 74 (автогол) – Боуда, 53, 80, Вернер, 56, Портроус, 58

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Ousseni Bouda (Сан-Хосе Эртквейкс), асcист Niko Tsakiris.
74’
ГОЛ ! Автогол забил Reid Roberts (Сан-Хосе Эртквейкс).
59’
ГОЛ ! Автогол забил Райан Портеус (Лос-Анджелес).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Сан-Хосе Эртквейкс), асcист Beau Leroux.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ousseni Bouda (Сан-Хосе Эртквейкс), асcист Тимо Вернер.
По теме:
Колорадо Рэпидс – Интер Майами – 2:3. Дубль Месси. Видео голов, обзор матча
Победный дубль Месси. Интер Майами выиграл напряженный матч с 5 голами
ВИДЕО. Дубль от Месси. Аргентинец забил в огненном матче с 5-ю голами
Даниил Кирияка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо рассказал, что получил от суда срок заключения
Футбол | 20 апреля 2026, 09:42 0
Легенда Динамо рассказал, что получил от суда срок заключения
Легенда Динамо рассказал, что получил от суда срок заключения

Яремчук рассказал, чем закончился его скандал в Чехии

Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Футбол | 20 апреля 2026, 00:04 8
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал

«Львы» победили 2:1

ВСУ уничтожили игрока, который предал Украину и играл за фейковый Шахтер
Футбол | 20.04.2026, 07:35
ВСУ уничтожили игрока, который предал Украину и играл за фейковый Шахтер
ВСУ уничтожили игрока, который предал Украину и играл за фейковый Шахтер
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 19.04.2026, 15:29
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 20.04.2026, 03:01
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Популярные новости
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 22
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 2
Бокс
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 7
Футбол
