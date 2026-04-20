20.04.2026 02:00 – FT 1 : 4
Major League Soccer20 апреля 2026, 09:14 | Обновлено 20 апреля 2026, 09:15
31
0
Сан-Хосе разгромил Лос-Анджелес в матче MLS. Смоляков не попал в заявку
Гол+пас на счету Тимо Вернера
В понедельник, 20 апреля, состоялся поединок MLS, в котором встретились «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе Эртквейкс».
Поединок прошел на «BMO Stadium» в Лос-Анджелесе.
Гости добыли уверенную победу со счетом 4:1.
Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков не попал в заявку на матч.
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 1:4
Голы: Робертс, 74 (автогол) – Боуда, 53, 80, Вернер, 56, Портроус, 58
Видео голов и обзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Ousseni Bouda (Сан-Хосе Эртквейкс), асcист Niko Tsakiris.
74’
ГОЛ ! Автогол забил Reid Roberts (Сан-Хосе Эртквейкс).
59’
ГОЛ ! Автогол забил Райан Портеус (Лос-Анджелес).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Сан-Хосе Эртквейкс), асcист Beau Leroux.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ousseni Bouda (Сан-Хосе Эртквейкс), асcист Тимо Вернер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
