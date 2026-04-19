«Большая проблема». Экс-игрок Ромы высказался о Довбике

Бывший защитник «Ромы», а ныне член городского совета Рима Убальдо Ригетти обсудил проблемы «Ромы», в частности причину того, что Эван Фергюсон и Артем Довбик пока не проявили себя лучшим образом на «Стадио Олимпико».

«Недостаточно знать технические характеристики игрока. Я всегда говорю, что дело не только в его качествах, нужно знать его образ мышления, его семью, всё остальное. Мы не в первый раз видим сильных игроков, которые потом не показывают себя в других условиях. Это большая проблема», – заявил Ригетти.

28-летний Довбик забил три гола и дважды ассистировал партнерам в 17 матчах за «волков». Украинец восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.