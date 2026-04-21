  Забарному вынесли вердикт во Франции после сенсационного поражения
21 апреля 2026, 03:32
131
0

Забарному вынесли вердикт во Франции после сенсационного поражения

Парижане проиграли «Лиону»

21 апреля 2026, 03:32 |
131
0
Забарному вынесли вердикт во Франции после сенсационного поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче 30-го тура Лиги 1 «ПСЖ» неожиданно потерял очки на домашнем стадионе «Парк де Пренс», уступив «Лиону» со счётом 1:2.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч. После финального свистка его выступление оценили в 4 балла по версии L’Équipe.

Худшую оценку среди игроков получил нападающий Гонсалу Рамуш (2), тогда как самый высокий балл в составе «ПСЖ» достался вратарю Матвею Сафонову – 6.

Ранее в матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ неожиданно потерял очки на собственном поле, уступив «Лиону» со счетом 1:2 на стадионе Парк де Пренс, Илья Забарный получил одну из лучших оценок.

ПСЖ – Нант. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Laureus World Sports Awards. В Мадриде назвали лучшего спортсмена года
«Это фарс». Во Франции не исключают, что Забарный больше не сыграет за ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
Легенда сборной Франции нашел виновника в провалах Реала
Футбол | 21 апреля 2026, 02:15 0
Легенда сборной Франции нашел виновника в провалах Реала
Легенда сборной Франции нашел виновника в провалах Реала

Эммануэль Пети назвал одного игрока

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Футбол | 20 апреля 2026, 07:45 3
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион

Украинец стал лучшим в составе хозяев

ВСУ уничтожили игрока, который предал Украину и играл за фейковый Шахтер
Футбол | 20.04.2026, 07:35
ВСУ уничтожили игрока, который предал Украину и играл за фейковый Шахтер
ВСУ уничтожили игрока, который предал Украину и играл за фейковый Шахтер
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20.04.2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба
Футбол | 20.04.2026, 22:37
Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба
Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба
Популярные новости
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 6
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 23
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
19.04.2026, 19:07 3
Бокс
