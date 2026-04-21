Забарному вынесли вердикт во Франции после сенсационного поражения

В матче 30-го тура Лиги 1 «ПСЖ» неожиданно потерял очки на домашнем стадионе «Парк де Пренс», уступив «Лиону» со счётом 1:2.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч. После финального свистка его выступление оценили в 4 балла по версии L’Équipe.

Худшую оценку среди игроков получил нападающий Гонсалу Рамуш (2), тогда как самый высокий балл в составе «ПСЖ» достался вратарю Матвею Сафонову – 6.

