Боруссия М на 90-й минуте упустила важную победу в споре за выживание

После вылета из Лиги конференций от «Страсбурга» «Майнц» гостил у «Боруссии» Менхенгладбах, которая пытается отдалиться от трио неудачников.

«Жеребцы» отметились быстрым голом и сразу сбавили обороты, играя по счету. Все решила атака хозяев на седьмой минуте, когда Джозеф Скалли пробил голкипера. Несмотря на обилие ударов, особенно со стороны проигрывающих, больше реальной остроты не было вплоть до 88-й минуты, когда Нельсон Вайлер забил ударом головой, вот только мяч отменили – вне игры. На восьмой добавленной минуте Надим Амири все же сравнял с пенальти – 1:1.

«Боруссия» делит четвертую строчку с конца в пяти баллах над стыковым местом, соперник остается 10-м.

Бундеслига, 30-й тур. 19 апреля

«Боруссия» Менхенгладбах – «Майнц» – 1:1

Голы: Скалли, 7 - Амири (пен.), 90.