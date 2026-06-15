Жозе МОУРИНЬО: «Мне очень жаль видеть таких игроков в футболе»

Наставник «Реала» Жозе Моуриньо прокомментировал волну травм в конце сезона и объяснил, почему именно сейчас ситуация становится особенно сложной для клубов.

«Этот этап – самый тяжелый, потому что все хотят сыграть на чемпионате мира.

Командам нужны игроки для финалов и борьбы за выход в еврокубки. Я уже вижу много травмированных игроков, и это очень досадно видать такое в футболе.

Клубы должны очень осторожно обращаться с футболистами, потому что если они начнут играть со страхом получить травму – пострадают в первую очередь команды», – сообщил тренер.