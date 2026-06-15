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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Мне очень жаль видеть таких игроков в футболе»
Испания
15 июня 2026, 08:02 |
504
0

Жозе МОУРИНЬО: «Мне очень жаль видеть таких игроков в футболе»

Тренер – о большом количестве травм в конце сезона

15 июня 2026, 08:02 |
504
0
Жозе МОУРИНЬО: «Мне очень жаль видеть таких игроков в футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью
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Наставник «Реала» Жозе Моуриньо прокомментировал волну травм в конце сезона и объяснил, почему именно сейчас ситуация становится особенно сложной для клубов.

«Этот этап – самый тяжелый, потому что все хотят сыграть на чемпионате мира.

Командам нужны игроки для финалов и борьбы за выход в еврокубки. Я уже вижу много травмированных игроков, и это очень досадно видать такое в футболе.

Клубы должны очень осторожно обращаться с футболистами, потому что если они начнут играть со страхом получить травму – пострадают в первую очередь команды», – сообщил тренер.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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