Жозе МОУРИНЬО: «Мне очень жаль видеть таких игроков в футболе»
Тренер – о большом количестве травм в конце сезона
Наставник «Реала» Жозе Моуриньо прокомментировал волну травм в конце сезона и объяснил, почему именно сейчас ситуация становится особенно сложной для клубов.
«Этот этап – самый тяжелый, потому что все хотят сыграть на чемпионате мира.
Командам нужны игроки для финалов и борьбы за выход в еврокубки. Я уже вижу много травмированных игроков, и это очень досадно видать такое в футболе.
Клубы должны очень осторожно обращаться с футболистами, потому что если они начнут играть со страхом получить травму – пострадают в первую очередь команды», – сообщил тренер.
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