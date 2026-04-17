МОУРИНЬО выбрал себе новый клуб: «Я готов создать чемпионскую команду»
Тренер не против вернуться в «Реал»
По сообщениям источника, Жозе Моуриньо якобы обратился к президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу после вылета команды из Лиги чемпионов.
Отмечается, что португальский тренер провел беседу с руководителем клуба Флорентино Пересом, во время которой выразил поддержку в связи с поражением, а также воспользовался случаем, чтобы предложить свои услуги.
«Если вы хотите пригласить немца – без проблем, это прекрасно. Но я бы собрал для вас чемпионскую команду без масштабной перестройки. Здесь уже есть очень хороший фундамент. Решение за вами», – сказал Моуриньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
