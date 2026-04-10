Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Португалия
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»

Тренер разочаровался в своих игроках

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный тренер Жозе Моуриньо поделился своими мыслями об игроках португальского клуба и шансах на чемпионство.

«У нас больше нет никаких шансов выиграть чемпионат». Есть определенные игроки, которым я могу сказать: «Больше не хочу тебя видеть в «Бенфике», не хочу, чтобы ты играл». Но такие футболисты являются активами клуба, у них есть рыночная стоимость», – сказал Моуриньо.

Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.

По теме:
Плохие новости для Лунина: в Реале нашли замену украинцу
«Я этого не понимаю». В Португалии объяснили большие проблемы Судакова
Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира. Топовый трансфер
Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
Оцените материал
(392)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09 апреля 2026, 09:10 7
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича

Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину
Футбол | 10 апреля 2026, 00:01 4
Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину
Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину

Англичане победили благодаря трем голам

В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
Футбол | 09.04.2026, 05:59
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
«Это моральная жестокость». Британский журналист – о ситуации Мудрика
Футбол | 10.04.2026, 00:29
«Это моральная жестокость». Британский журналист – о ситуации Мудрика
«Это моральная жестокость». Британский журналист – о ситуации Мудрика
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Футбол | 09.04.2026, 23:57
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мені здається скоріше виженуть Моуріньо.
Ответить
+3
Аренда ждьот, Жора.
Ответить
+2
Популярные новости
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
Решение принято. Тайсон Фьюри выбрал соперника после Махмудова
09.04.2026, 05:02
Бокс
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 122
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 2
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем