МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»

Известный тренер Жозе Моуриньо поделился своими мыслями об игроках португальского клуба и шансах на чемпионство.

«У нас больше нет никаких шансов выиграть чемпионат». Есть определенные игроки, которым я могу сказать: «Больше не хочу тебя видеть в «Бенфике», не хочу, чтобы ты играл». Но такие футболисты являются активами клуба, у них есть рыночная стоимость», – сказал Моуриньо.

Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.