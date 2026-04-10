Португалия10 апреля 2026, 07:37 |
15183
2
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Тренер разочаровался в своих игроках
10 апреля 2026, 07:37
15183
Известный тренер Жозе Моуриньо поделился своими мыслями об игроках португальского клуба и шансах на чемпионство.
«У нас больше нет никаких шансов выиграть чемпионат». Есть определенные игроки, которым я могу сказать: «Больше не хочу тебя видеть в «Бенфике», не хочу, чтобы ты играл». Но такие футболисты являются активами клуба, у них есть рыночная стоимость», – сказал Моуриньо.
Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.
Мені здається скоріше виженуть Моуріньо.
Аренда ждьот, Жора.
