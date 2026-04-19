Наказание для ЛНЗ: комитет УАФ выписал штраф одному из лидеров УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по центральному матчу 23-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ и «Шахтер» (2:2).

Футбольный орган рассмотрел материалы дела и наказал ЛНЗ, который выступал в этом матче в качестве хозяина.

По словам комитета, черкасский клуб нарушил два пункта регламента:

1. Несоблюдение требований дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.

2. Ненадлежащее поведение болельщиков, использование пиротехнических средств.

ЛНЗ обязан выплатить штраф в размере 125 тысяч гривен – 50 тысяч за несоблюдение норм проведения матча и 75 тысяч за поведение фанатов.