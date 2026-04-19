Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наказание для ЛНЗ: комитет УАФ выписал штраф одному из лидеров УПЛ
19 апреля 2026, 21:46 | Обновлено 19 апреля 2026, 22:09
Наказание для ЛНЗ: комитет УАФ выписал штраф одному из лидеров УПЛ

Черкасский клуб должен оплатить 125 тысяч гривен за матч с «Шахтером»

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по центральному матчу 23-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ и «Шахтер» (2:2).

Футбольный орган рассмотрел материалы дела и наказал ЛНЗ, который выступал в этом матче в качестве хозяина.

По словам комитета, черкасский клуб нарушил два пункта регламента:

1. Несоблюдение требований дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.

2. Ненадлежащее поведение болельщиков, использование пиротехнических средств.

ЛНЗ обязан выплатить штраф в размере 125 тысяч гривен – 50 тысяч за несоблюдение норм проведения матча и 75 тысяч за поведение фанатов.

ЛНЗ Черкассы Дисциплинарный комитет УЕФА Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Шахтер
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
дороге життя за кордоном , мабуть так можно назвати цей штраф .
