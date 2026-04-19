ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?

В 30-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимает «Лион». Стали известны стартовые составы команд. Украинский защитник парижан Илья Забарный выйдет на поле с первых минут, а форвард «Лиона» Роман Яремчук начнет встречу в запасе.

Составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов – Хакими, Забарный, Пачо Вильян, Люка Эрнандес – Витинья, Бералдо, Маюлу – Дуэ, Рамуш, Баркола.

«Лион»: Грейф – Клюйверт, Мата, Ньякат, Абнер – Мортон, Мангаля – Мэйтленд-Найлс, Мера, Морейра – Эндрик.