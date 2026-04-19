  4. ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?
19 апреля 2026, 21:21 |
541
ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?

Илья Забарный вступит в бой сразу, а Романа Яремчука ждем по ходу игры

19 апреля 2026, 21:21 |
541
1 Comments
ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 30-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимает «Лион». Стали известны стартовые составы команд. Украинский защитник парижан Илья Забарный выйдет на поле с первых минут, а форвард «Лиона» Роман Яремчук начнет встречу в запасе.

Составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов – Хакими, Забарный, Пачо Вильян, Люка Эрнандес – Витинья, Бералдо, Маюлу – Дуэ, Рамуш, Баркола.

«Лион»: Грейф – Клюйверт, Мата, Ньякат, Абнер – Мортон, Мангаля – Мэйтленд-Найлс, Мера, Морейра – Эндрик.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме

Президент УАФ – об отъезде молодых талантов за границу

Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте

Елена Рыбакина разобралась с Каролиной Муховой и завоевала трофей пятисотника

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Комментарии 1
Запарний грає , шанс у Ліона на позитивний підсумок збільшився.
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Бывший тренер Уайлдера смело назвал победителя боя Усик – Верховен
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
