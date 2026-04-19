ПСЖ с Лионом назвали составы: где Забарный и Яремчук?
Илья Забарный вступит в бой сразу, а Романа Яремчука ждем по ходу игры
В 30-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимает «Лион». Стали известны стартовые составы команд. Украинский защитник парижан Илья Забарный выйдет на поле с первых минут, а форвард «Лиона» Роман Яремчук начнет встречу в запасе.
Составы команд.
«ПСЖ»: Сафонов – Хакими, Забарный, Пачо Вильян, Люка Эрнандес – Витинья, Бералдо, Маюлу – Дуэ, Рамуш, Баркола.
«Лион»: Грейф – Клюйверт, Мата, Ньякат, Абнер – Мортон, Мангаля – Мэйтленд-Найлс, Мера, Морейра – Эндрик.
⚔️ Tonight’s starting XI!#PSGOL @Ligue1_ENG pic.twitter.com/hps6cePVfB— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 19, 2026
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le PSG 👊🔴🔵#PSGOL pic.twitter.com/5Gc1g3CWVe— Olympique Lyonnais (@OL) April 19, 2026
