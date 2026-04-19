Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Вероника Подрез. Исторический финал в Руане. Видеообзор
WTA
19 апреля 2026, 19:20
Марта Костюк – Вероника Подрез. Исторический финал в Руане. Видеообзор

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 250 в Руане

Вероника Подрез и Марта Костюк

19 апреля Марта Костюк переиграла Веронику Подрез в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Впервые в истории в решающем поединке соревнований на уровне Тура трофей разыграли две украинские теннисистки.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 20 минут.

Марта завоевала второй трофей в карьере. Для Подрез это был первый турнир WTA.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал

Марта Костюк (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:3, 6:4

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем