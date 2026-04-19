Марта Костюк – Вероника Подрез. Исторический финал в Руане. Видеообзор

19 апреля Марта Костюк переиграла Веронику Подрез в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Впервые в истории в решающем поединке соревнований на уровне Тура трофей разыграли две украинские теннисистки.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 20 минут.

Марта завоевала второй трофей в карьере. Для Подрез это был первый турнир WTA.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал

Марта Костюк (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:3, 6:4

