Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах забил свой последний гол в дерби: «Надеюсь, попрощаюсь достойно»
Англия
19 апреля 2026, 19:15
1

Салах забил свой последний гол в дерби: «Надеюсь, попрощаюсь достойно»

Нападающий «Ливерпуля» больше не сыграет против «Эвертона»

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свой гол в последнем мерсисайдском дерби.

«Это потрясающее чувство. Самое важное было помочь команде освоиться и почувствовать себя увереннее. Мы знали перед игрой, что она будет сложной, и я рад, что мы смогли победить», – заявил Салах.

«Я бы хотел продолжать забивать и помочь команде добиться успеха в Лиге чемпионов в этом сезоне. Надеюсь, я попрощаюсь достойно», – добавил звездный форвард.

За пять туров до конца чемпионата «Ливерпуль» идет в топ-пятерке с отрывом в семь очков от ближайшего конкурента.

По теме:
Эвертон – Ливерпуль – 1:2. Миколенко не остановил Салаха. Видео голов
Салах остановился в одном результативном действии от рекорда Джеррарда
ВИДЕО. Очень важный гол. Холанд вывел Ман Сити вперед в игре с Арсеналом
Мохамед Салах Эвертон - Ливерпуль Эвертон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Карпат: «Жаль, что Украина должна проходить через такую ​​ситуацию»
Футбол | 19 апреля 2026, 18:33 0
Коуч Карпат: «Жаль, что Украина должна проходить через такую ​​ситуацию»
Коуч Карпат: «Жаль, что Украина должна проходить через такую ​​ситуацию»

Фран Фернандес пообщался с журналистами после матча УПЛ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Футбол | 19 апреля 2026, 09:42 2
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»

Президент УАФ против возвращения россиян

Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Футбол | 19.04.2026, 06:32
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19.04.2026, 18:00
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Бокс | 18.04.2026, 21:17
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Він на в такому сенсі казав про лігу чемпіонів їх там не має
Ответить
0
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 5
Футбол
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 33
Футбол
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем