Салах забил свой последний гол в дерби: «Надеюсь, попрощаюсь достойно»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свой гол в последнем мерсисайдском дерби.

«Это потрясающее чувство. Самое важное было помочь команде освоиться и почувствовать себя увереннее. Мы знали перед игрой, что она будет сложной, и я рад, что мы смогли победить», – заявил Салах.

«Я бы хотел продолжать забивать и помочь команде добиться успеха в Лиге чемпионов в этом сезоне. Надеюсь, я попрощаюсь достойно», – добавил звездный форвард.

За пять туров до конца чемпионата «Ливерпуль» идет в топ-пятерке с отрывом в семь очков от ближайшего конкурента.