Салах забил свой последний гол в дерби: «Надеюсь, попрощаюсь достойно»
Нападающий «Ливерпуля» больше не сыграет против «Эвертона»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свой гол в последнем мерсисайдском дерби.
«Это потрясающее чувство. Самое важное было помочь команде освоиться и почувствовать себя увереннее. Мы знали перед игрой, что она будет сложной, и я рад, что мы смогли победить», – заявил Салах.
«Я бы хотел продолжать забивать и помочь команде добиться успеха в Лиге чемпионов в этом сезоне. Надеюсь, я попрощаюсь достойно», – добавил звездный форвард.
За пять туров до конца чемпионата «Ливерпуль» идет в топ-пятерке с отрывом в семь очков от ближайшего конкурента.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Фернандес пообщался с журналистами после матча УПЛ
Президент УАФ против возвращения россиян