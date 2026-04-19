Салах догнал Джеррарда по голам за Ливерпуль в АПЛ против Эвертона
Теперь обе легенды «красных» имеют в своем активе по 9 забитых мячей
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил свой 9-й гол в ворота Эвертона в матчах АПЛ.
Произошло это в первом тайме матча 33-го тура, в котором Ливерпуль на выезде благодаря голу египтянина вышел вперед со счётом 1:0.
9 голов Салаха стали повторением рекорда «красных» по количеству голов в ворота Эвертона в матчах Премьер-лиги.
До египетского нападающего подобным достижениям отличился только Стивен Джеррард (также 9).
Mohamed Salah joins Steven Gerrard as Liverpool's joint-record scorers against Everton in the Premier League with nine goals 9️⃣⚽🔥 pic.twitter.com/oAKMlH3I2H— BBC Sport (@BBCSport) April 19, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
