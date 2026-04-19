Салах догнал Джеррарда по голам за Ливерпуль в АПЛ против Эвертона

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил свой 9-й гол в ворота Эвертона в матчах АПЛ.

Произошло это в первом тайме матча 33-го тура, в котором Ливерпуль на выезде благодаря голу египтянина вышел вперед со счётом 1:0.

9 голов Салаха стали повторением рекорда «красных» по количеству голов в ворота Эвертона в матчах Премьер-лиги.

До египетского нападающего подобным достижениям отличился только Стивен Джеррард (также 9).