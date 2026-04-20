  Юрий ВЕРНИДУБ: «Его следует навсегда дисквалифицировать из футбола»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Его следует навсегда дисквалифицировать из футбола»

Тренер разочарован судейством в Азербайджане

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб резко раскритиковал работу арбитров после матча 28-го тура чемпионата Азербайджана против «Зиры» (1:1).

«Арбитра, который может так откровенно топить команду, следует дисквалифицировать на всю жизнь из футбола», – сказал Юрий Вернидуб.

Украинский тренер был недоволен тем, что его команда пропустила в добавленное время после, по его мнению, гола из офсайда, при этом VAR не был задействован.

Ранее наставник «Нефтчи» Юрий Вернидуб резко раскритиковал сенегальского защитника Мустафу Сека, воспитанника «Барселоны», за нестабильную игру в последних матчах чемпионата Азербайджана.

Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
